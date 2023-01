Tim Sweeney, de topman van Epic Games, heeft in een tweet laten uitschijnen dat het populaire spel Fortnite dit jaar zal terugkeren naar iOS, het besturingssysteem van de iPhone. Apple deed de game tweeëneenhalf jaar geleden in de ban, omdat Epic zich niet aan de regels van de App Store zou houden. Sindsdien zijn beide bedrijven in een stevige rechtszaak verwikkeld.

'Volgend jaar op iOS', klonk het in de nieuwjaarstweet van Sweeney, die vergezeld ging van een afbeelding van een Fortnite-karakter. De kans is echter klein dat dit via de klassieke weg van de App Store zal gebeuren, want daarvoor is de ruzie tussen Apple en Epic Games intussen te hoog opgelaaid. Waarschijnlijk zinspeelt de topman van het spelletjesbedrijf op de komst van iOS 17, ergens aan het begin van de herfst.

Achterpoortje

In die volgende versie van zijn mobiele besturingssysteem moet Apple in principe de baan vrijmaken voor alternatieve app-winkels en 'sideloading' buiten de officiële App Store om. Dat is zo vastgelegd in de vorig jaar door het Europees Parlement goedgekeurde Digital Markets Act (DMA), een belangrijke wetgeving die de macht van grote technologiebedrijven aan banden legt. In theorie kan Fortnite daardoor wellicht terugkeren naar iOS, zij het niet via de App Store maar via een achterpoortje.

De aanslepende ruzie tussen Apple en Epic Games draait in principe om een betalingssysteem. Epic, dat jaarlijks miljarden verdient met in-game aankopen binnen het populaire Fortnite-universum, had in 2020 namelijk een muntjessysteem uitgerold in zijn mobiele apps. Daarmee kon het de roemruchte commissie aan Apple omzeilen (van alle betalingen voor en in apps op iOS gaat er dertig procent naar Apple). Dat is tegen de regels, en dus werd het spel uit de App Store gekegeld.

