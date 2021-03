Adam Selipsky wordt de nieuwe topman van AWS. Hij volgt Andy Jassy op die de CEO van moederbedrijf Amazon wordt.

Selipsky is geen onbekende voor AWS. Hij werkte sinds 2005 voor het cloudbedrijf en was jarenlang vicepresident support sales en marketing. Na elf jaar verliet hij het bedrijf om in 2016 CEO van datavisualisator Tableau te leiden. In 2019 werd dat bedrijf overgenomen door Salesforce en sindsdien zetelt hij daar in het managementteam.

Nu keert Selipsky terug naar AWS. Hij begint op 17 mei maar zal pas in de loop van het derde kwartaal de fakkel overnemen als grote baas van de cloudgigant.

28 procent groei per jaar

In een publiek gemaakte mail naar de medewerkers van Amazon Web Services looft Jassy dat Selipsky de cultuur bij AWS goed kent en ervaring meebrengt naar een goeddraaiend bedrijf. Zo merkt hij op dat de omzet van AWS 28 procent per jaar groeit (51 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020).

Jassy zelf zal in het derde kwartaal de overstap maken naar moederbedrijf Amazon waar hij oprichter en aftredend CEO Jeff Bezos opvolgt. Die laatste blijft wel voorzitter van het bedrijf.

Selipsky is geen onbekende voor AWS. Hij werkte sinds 2005 voor het cloudbedrijf en was jarenlang vicepresident support sales en marketing. Na elf jaar verliet hij het bedrijf om in 2016 CEO van datavisualisator Tableau te leiden. In 2019 werd dat bedrijf overgenomen door Salesforce en sindsdien zetelt hij daar in het managementteam.Nu keert Selipsky terug naar AWS. Hij begint op 17 mei maar zal pas in de loop van het derde kwartaal de fakkel overnemen als grote baas van de cloudgigant.In een publiek gemaakte mail naar de medewerkers van Amazon Web Services looft Jassy dat Selipsky de cultuur bij AWS goed kent en ervaring meebrengt naar een goeddraaiend bedrijf. Zo merkt hij op dat de omzet van AWS 28 procent per jaar groeit (51 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020).Jassy zelf zal in het derde kwartaal de overstap maken naar moederbedrijf Amazon waar hij oprichter en aftredend CEO Jeff Bezos opvolgt. Die laatste blijft wel voorzitter van het bedrijf.