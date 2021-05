Sony heeft een akkoord gesloten met het populaire gaming chat- en audioplatform Discord. De app zou daarmee naar PlayStation consoles komen.

Het praatplatform wordt vanaf begin volgend jaar in de spelconsoles geïntegreerd, dat schrijft Jim Ryan, president en CEO van Sony Interactive Entertainment in een blog.

Hoe de hele integratie er uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Beide bedrijven zijn hard aan het werken om Discord te linken aan de sociale functies op het PlayStation Network, aldus Ryan. Of er echt een aparte app komt die je bijvoorbeeld laat praten tijdens het gamen, of eerder een systeem waarbij je bijvoorbeeld inlogt op PSN en daar ook je Discord vriendjes ziet, is dus nog niet geweten. Het feit dat er een jaar aan gewerkt wordt voor het systeem is uitgerold, doet wel vermoeden dat de integratie vrij ver zal gaan.

Minderheidsinvesteerder

Sony gaat, als onderdeel van de deal, ook investeren in Discord. De Japanse techreus stapt mee in de Serie H kapitaalsronde als minderheidsinvesteerder. De chatdienst is momenteel een van de grootste online platformen voor online gemeenschappen, en is vooral bij gamers erg populair. Vorige maand liepen er nog geruchten dat het zou worden overgenomen door Microsoft, mogelijk om het te integreren met diens eigen pc-gaming- en consolediensten. Die geruchten lijken met deze samenwerking nu wel volledig van de baan.

