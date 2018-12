China: "Chinese bedrijven moeten geen achterpoortjes inbouwen"

Huawei wordt sinds een tweetal weken extra hard geviseerd. Verschillende landen hebben laten weten dat ze het Chinese bedrijf niet ten volle vertrouwen en ook Eurocommissaris Andrus Ansip zei afgelopen week bezorgd te zijn om het veiligheidsrisico rond Huawei.

China is duidelijk niet opgezet met die uitspraak en benadrukt dat er nog nooit bewijzen zijn geleverd voor die aantijgingen en dat Huawei een privaat bedrijf is waar de overheid bijgevolg geen inspraak in heeft.

"We merken al een tijdje dat sommige mensen in verschillende landen zeggen dat Huawei een dreiging 'kan' vormen voor hun nationale veiligheid. Maar geen van hen heeft ooit overtuigend bewijs geleverd van hoe Huawei de nationale veiligheid heeft beïnvloed. Het is absurd om barrières op te zetten op basis van speculaties." Aldus Lu Kang, woordvoerder van het Chinese ministerie voor Buitenlandse Zaken op een persconferentie in China.

In de beschuldigingen tegen Huawei en andere Chinese bedrijven wordt regelmatig beweerd dat China van haar bedrijven zou verplichten om haar apparatuur in te zetten om te spioneren. Ook dat wordt met klem ontkend.

"Er is geen wet of regulering in China die organisaties dwingt om verplichte achterpoortjes te installeren. De Chinese overheid moedigt Chinese bedrijven aan om economische samenwerkingen aan te gaan in het buitenland die in regel zijn met internationale regels en lokale wetgeving."

De woordvoerder wijst er op dat Huawei vandaag al in 20 landen 5G-contracten heeft getekend en dat onder meer Frankrijk het land als belangrijke investeerder ziet en dat Duitsland geen problemen ziet in een samenwerking met Huawei. Ook het Belgische Proximus voert vandaag overigens 5G-onderzoek uit samen met het bedrijf.