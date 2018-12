Ook eurocommissaris Ansip waarschuwt voor Huawei

De Europese Unie moet 'bezorgd' zijn over Huawei en andere Chinese technologiebedrijven omdat ze een risico vormen voor de veiligheid en om de sector te blokkeren, zei Ansip vrijdag volgens Reuters. De uitspraak kwam er in de nasleep van de arrestatie van Huawei's topvrouw in Canada.

Huawei ging vrijwel meteen in het verweer en laat weten dat het nooit door eender welke overheid is gevraagd om achterpoortjes te installeren of om netwerken te verstoren en dat het dit ook niet zou tolereren van werknemers. "We verwerpen systematisch elke beschuldiging dat we een veiligheidsdreiging veroorzaken", klinkt het in een verklaring.

De waarschuwing van Ansip komt nadat de VS Huawei's CFO Meng Wanzhou in Canada liet arresteren. Niet voor spionage, maar omdat het Chinese bedrijf technologie zou hebben verkocht aan Iran, wat het handelsembargo van de VS overtreedt.

De VS beweert al jaren dat Huawei een spionagegevaar vormt, maar heeft die strijd het afgelopen jaar sterk opgevoerd. Recent nog zou de VS haar bondgenoten hebben gevraagd om het bedrijf te mijden. Sindsdien hebben onder meer Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en België een onderzoek gestart. Japan besliste zeer recent om Chinese bedrijven te weren uit haar toekomstig 5G-netwerk.

Tot op heden blijft het echter wachten op harde bewijzen. De VS heeft sinds haar lastercampagne nog geen enkele keer publiek aangetoond dat Huawei, of diens landgenoot ZTE, heeft gespioneerd met behulp van hun telecomapparatuur. Daartegenover staat dat de VS, na het uitbarsten van het Prism-schandaal, wel heeft toegegeven dat het haar techbedrijven inzet om wereldwijd mee te luisteren.