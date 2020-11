China claimt dat de lancering van een raket voor een onbemande missie naar de maan, dinsdagochtend plaatselijke tijd, succesvol is verlopen.

De maanmissie vertrok vanaf een ruimtebasis op het Zuid-Chinese eiland Hainan. Na een paar dagen vliegen moet de Chang'e 5 aankomen op zijn bestemming. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA ondersteunt de Chinese collega's bij de missie.

Een robotverkenner gaat op de maan stenen verzamelen en ophalen, zodat er voor het eerst sinds 1976 weer stukken maan naar de aarde komen. De missie Chang'e 5, genoemd naar de oud-Chinese godin van de maan, moet half december terugkeren op aarde.

Vorig jaar nog heeft Peking de Chang'e-4 naar de maan gestuurd, om het allereerste ruimtetuig te worden dat op de achterzijde van het hemellichaam landde, alias The Dark Side of the Moon.

