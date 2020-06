China is niet opgezet met het plan van Facebook om berichten te labelen van buitenlandse media-organisaties die deels of geheel door overheden gecontroleerd worden.

Socialemediabedrijven moeten niet selectief hindernissen voor media-agentschappen opwerpen. Dat heeft een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van China gezegd.

Facebook, het grootste sociale netwerk wereldwijd, zal onder meer een label plakken op berichten van het Russische Sputnik, Press TV uit Iran en het Chinese Xinhua News, zo valt uit een voorlopige lijst van Facebook op te maken. In eerste instantie gaat het om ongeveer tweehonderd pagina's, aldus Facebook. Amerikaanse nieuwsorganisatie krijgen geen etiket. Dit omdat Amerikaanse media, ook die door de overheid gerund worden, redactionele onafhankelijkheid hebben.

Facebook erkende eerder dat het niet lukte om de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 tegen te houden. Sindsdien heeft het bedrijf gewerkt aan zijn veiligheidsprotocollen. Dan gaat het onder meer om meer openheid over de pagina's en de advertenties op zijn platformen.

Plannen om een staatsmedia-etiket te creëren werden vorig jaar al ontvouwd. De introductie komt op het moment dat het bedrijf de nodige kritiek kreeg na in ogen van velen misleidende en racistisch geladen berichten door de Amerikaanse president Donald Trump en enkele maanden voor de nieuwe verkiezingen.

