China valt nu ook gamesector aan: 'Technologische drugs'

Chinese staatsmedia hebben een aanval geopend op de computerspellensector in het land. De krant Economic Daily had het over 'spirituele opium' en 'elektronische drugs'. Tencent, marktleider in China voor videospelletjes, dook door het nieuws elf procent lager op de beurs.

Beleggers lijken te vrezen dat Peking na e-commerce, taxidiensten en online onderwijs nu ook online entertainment harder wil aanpakken. Naast Tencent kregen ook game-ontwikkelaars NetEase en XD klappen op de beurs. 'Niet te verwaarlozen impact' Economic Daily, verbonden aan het staatspersagentschap Xinhua, citeerde een student die zei dat zijn klasgenoten het spel Honor of Kings van Tencent tot wel acht uur per dag spelen. 'Internetverslaving komt vaak voor bij minderjarigen en videogames hebben een niet te verwaarlozen impact op hun ontwikkeling', aldus de krant. Lees ook: Chinese spelletjesreus pakt gameverslaving bij kinderen aan met gezichtsherkenning Officieel mogen Chinese jongeren onder de achttien jaar geen online games spelen tussen tien uur 's avonds en acht uur 's ochtends, maar die wetgeving wordt massaal omzeild. Tencent beloofde intussen al om de speeltijd voor minderjarigen verder te beperken: tot een uur per dag op weekdagen en twee uur op vakantie- en feestdagen. Het wil ook aankopen in games verbieden onder de twaalf jaar. Beleggers lijken te vrezen dat Peking na e-commerce, taxidiensten en online onderwijs nu ook online entertainment harder wil aanpakken. Naast Tencent kregen ook game-ontwikkelaars NetEase en XD klappen op de beurs.Economic Daily, verbonden aan het staatspersagentschap Xinhua, citeerde een student die zei dat zijn klasgenoten het spel Honor of Kings van Tencent tot wel acht uur per dag spelen. 'Internetverslaving komt vaak voor bij minderjarigen en videogames hebben een niet te verwaarlozen impact op hun ontwikkeling', aldus de krant.Officieel mogen Chinese jongeren onder de achttien jaar geen online games spelen tussen tien uur 's avonds en acht uur 's ochtends, maar die wetgeving wordt massaal omzeild. Tencent beloofde intussen al om de speeltijd voor minderjarigen verder te beperken: tot een uur per dag op weekdagen en twee uur op vakantie- en feestdagen. Het wil ook aankopen in games verbieden onder de twaalf jaar.