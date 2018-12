China vraagt onmiddellijke vrijlating van Huawei-topvrouw

Canada heeft Meng op vraag van de Verenigde Staten opgepakt omdat ze ervan verdacht wordt de handelssancties tegen Iran te hebben overtreden. Volgens het Canadese ministerie van Justitie is er vrijdag een hoorzitting gepland, maar verdere details kon een woordvoerder niet geven omdat Meng om een publicatieverbod gevraagd heeft.

Meng is naast CFO van Huawei ook vicevoorzitter van de raad van bestuur is en dochter van oprichter Ren Zhengfei. Huawei liet weten dat het "heel weinig informatie" krijgt over de aanklacht, en zegt niet op de hoogte te zijn van mogelijke overtredingen begaan door Meng.

De regering-Trump beschouwt Huawei als een bedreiging voor de suprematie van de VS in de race om de toekomst van de mobiele communicatie, berichtte de Wall Street Journal in april. Zo zette de regering-Trump druk op Canada en andere bondgenoten om geen Huawei-technologie te gebruiken in hun nieuwe 5G-telecomnetwerken. Eerder deze week berichtte de Financial Times dat ook de Britse operator BT Huawei niet langer onderdelen zal laten leveren voor de core van haar 4G-netwerk.