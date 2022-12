China zou een steunpakket voorbereiden van meer dan 1 biljoen yuan, omgerekend 135 miljard euro, voor de uitbreiding van zijn halfgeleiderindustrie, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Dat is een belangrijke stap voor de Chinezen om zelfvoorzienend te worden op het gebied van chips nu de Amerikanen de technologische vooruitgang in het land proberen te vertragen.

Het gaat om een van de grootste fiscale stimuleringspakketten ooit, over een periode van vijf jaar. Het plan behelst voornamelijk subsidies en belastingvoordelen om de productie van halfgeleiders en onderzoeksactiviteiten in eigen land te ondersteunen. Het zou volgens de bronnen al in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgevoerd kunnen worden.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden presenteerde onlangs nieuwe exportregels, bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen. Zo moeten Amerikaanse chipbedrijven stoppen met de levering van bepaalde apparatuur aan branchegenoten die volledig in Chinese handen zijn. Ook wil de Amerikaanse regering voorkomen dat buitenlandse bedrijven geavanceerde chips aan China verkopen.

Het gaat om een van de grootste fiscale stimuleringspakketten ooit, over een periode van vijf jaar. Het plan behelst voornamelijk subsidies en belastingvoordelen om de productie van halfgeleiders en onderzoeksactiviteiten in eigen land te ondersteunen. Het zou volgens de bronnen al in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgevoerd kunnen worden.De regering van de Amerikaanse president Joe Biden presenteerde onlangs nieuwe exportregels, bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen. Zo moeten Amerikaanse chipbedrijven stoppen met de levering van bepaalde apparatuur aan branchegenoten die volledig in Chinese handen zijn. Ook wil de Amerikaanse regering voorkomen dat buitenlandse bedrijven geavanceerde chips aan China verkopen.