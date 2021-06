Na Amerika wil ook China een netwerk van satellieten in de ruimte uitbouwen, dat overal internettoegang moet verzekeren. Specialisten waarschuwen echter dat de ruimte stilaan overvol geraakt.

De Chinese regering heeft een bedrijf opgericht, China Satellite Network Group, dat minstens 13.000 satellieten moet lanceren om zo een volledige breedbanddekking te garanderen. Via satellieten kan men afgelegen plekken en gebieden op zee voorzien van snel internet.

'Botsing onvermijdelijk'

Maar de Chinezen zijn niet alleen: ook het Amerikaanse SpaceX met het project Starlink, het Britse OneWeb en Amazon bouwen een grootschalig satellietnetwerk uit. De Chinezen hebben het voordeel dat ze net als Starlink gebruik kunnen maken van eigen raketlanceringen.

Experts wijzen echter op gevaren voor de ruimtevaart. De baan om de aarde raakt stilaan overvol, klinkt het. Bovendien geldt in de ruimte het principe van wie eerst komt, eerst maalt. Ruimtedeskundige Jonathan McDowell van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, vreest dat een grote botsing op een bepaald moment onvermijdelijk zal zijn. Hij pleit dan ook voor een toezichthoudend orgaan voor verkeer in de ruimte. Dat orgaan zou ook het aantal satellieten op een bepaalde hoogte moeten beperken.

Lichtvervuiling

De vele satellieten kunnen daarnaast ook lichtvervuiling veroorzaken, door de weerkaatsing van het zonlicht op de zonnepanelen van de toestellen. Met name de satellieten van OneWeb, op een hoogte van zo'n 1.200 kilometer, zouden de sterrenhemel kunnen veranderen, vreest de astrofysicus. De lagere banen op 500 kilometer, die door Starlink worden gebruikt, zouden minder impact hebben.

