De Chinese overheid vindt dat de sector van videogames niet te allen prijze winst moet najagen, maar meer moet doen tegen verslaving bij de allerjongsten. Peking maakt de regelgeving strenger.

Games zijn erg lucratief in China. Iin de eerste helft van dit jaar alleen al waren ze goed voor een omzet van 17 miljard euro. Maar sommige Chinese kinderen zitten hele dagen gekluisterd aan hun scherm. En daar komt steeds vaker kritiek op, wegens de schadelijke gevolgen: slechter zicht, impact op schoolresultaten, gebrek aan beweging en risico op verslaving.

Tijdslimieten strikt toepassen

Woensdag hebben de Chinese autoriteiten de grote spelers, waaronder Tencent en NetEase, op het matje geroepen en aangemaand 'te breken met winstbejag als enige doel', meldt het officiële persagentschap Xinhua. De bedrijven moeten de nieuwe regelgeving met tijdslimieten voor gamers onder 18 jaar 'strikt toepassen', zo kregen ze te horen.

Lees ook: Chinese kinderen mogen nog maar drie uur per week online gamen

Peking besliste eind augustus dat minderjarigen maximaal drie uur per week online mogen gamen. De producenten moeten ook obscene en gewelddadige inhoud uit games halen, net als 'ongezonde tendensen, zoals de cultus van het geld en verwijfdheid'. De communistische machthebbers verboden vorige week al bepaalde realityprogramma's op televisie en hebben tv-makers bevolen een mannelijker beeld te schetsen van mannen. De autoriteiten hopen zo het dalende geboortecijfer in het land tegen te gaan.

Games zijn erg lucratief in China. Iin de eerste helft van dit jaar alleen al waren ze goed voor een omzet van 17 miljard euro. Maar sommige Chinese kinderen zitten hele dagen gekluisterd aan hun scherm. En daar komt steeds vaker kritiek op, wegens de schadelijke gevolgen: slechter zicht, impact op schoolresultaten, gebrek aan beweging en risico op verslaving. Woensdag hebben de Chinese autoriteiten de grote spelers, waaronder Tencent en NetEase, op het matje geroepen en aangemaand 'te breken met winstbejag als enige doel', meldt het officiële persagentschap Xinhua. De bedrijven moeten de nieuwe regelgeving met tijdslimieten voor gamers onder 18 jaar 'strikt toepassen', zo kregen ze te horen.Peking besliste eind augustus dat minderjarigen maximaal drie uur per week online mogen gamen. De producenten moeten ook obscene en gewelddadige inhoud uit games halen, net als 'ongezonde tendensen, zoals de cultus van het geld en verwijfdheid'. De communistische machthebbers verboden vorige week al bepaalde realityprogramma's op televisie en hebben tv-makers bevolen een mannelijker beeld te schetsen van mannen. De autoriteiten hopen zo het dalende geboortecijfer in het land tegen te gaan.