China heeft de Verenigde Staten opgeroepen om de 'onredelijke onderdrukking van Huawei en de Chinese ondernemingen' stop te zetten. Het deed dat na de Amerikaanse aankondiging dat er nieuwe maatregelen komen tegen het Chinese telecomconcern Huawei.

Nieuwe maatregelen moeten het onmogelijk maken voor het Chinese bedrijf om Amerikaanse halfgeleidertechnologie te gebruiken. Huawei verwerkt die chiptechnologie in zijn smartphones en netwerkapparatuur.

Samenwerking onmogelijk

De Amerikanen beschuldigden Huawei, een van de grootste technologiebedrijven in de wereld, van spionage voor de Chinese overheid en plaatsten het op de zwarte lijst. Door dat verdict is samenwerken met Amerikaanse bedrijven nagenoeg onmogelijk geworden, met als gevolg dat Huawei bijvoorbeeld geen Google-diensten meer op zijn smartphones kan installeren.

'De Chinese regering zal de legitieme en wettelijke rechten en belangen van de Chinese ondernemingen fel verdedigen', zo verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. De initiatieven van de Amerikaanse regering 'vernietigen wereldwijde productie-, bevoorradings- en waardeketens', aldus nog Peking.

