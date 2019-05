Onder druk van de Amerikaanse overheid krijgt Grindr een nieuwe eigenaar. De homodatingapp is in handen van het Chinese bedrijf Beijing Kunlun Tech, maar Washington ziet dat niet zetten en eiste dat de Chinezen Grindr zouden verkopen. Die zijn gezwicht: uiterlijk in juni 2020 moet er een nieuwe eigenaar zijn

De Verenigde Staten hebben een speciale commissie die naar overnames van Amerikaanse bedrijven door buitenlandse ondernemingen kijkt. Dat is de Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Die kijkt onder meer naar gevaren voor nationale veiligheid. Waarom Grindr niet in Chinese handen mag komen, is niet bekendgemaakt. Maar in de database van de app staat allerlei gevoelige informatie, zoals of iemand seropositief is. Ook beheert Grindr allerlei privéchats van gebruikers.

De CFIUS verbiedt Kunlun om de persoonsgegevens van Grindr-gebruikers te bekijken en om gegevens naar China te sturen. Kunlun heeft beloofd dat niet te zullen doen.

Kunlun had in 2016 een meerderheidsbelang in Grindr genomen. Vorig jaar kochten de Chinezen de resterende aandelen. Kunlun is in 2008 opgericht. Het is onder meer eigenaar van het Noorse Opera, dat browsers voor smartphones, tablets en desktop-pc's maakt.