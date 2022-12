De Chinese iPhone-producent Foxconn gaat de meeste van de coronamaatregelen in zijn fabriek in Zhengzhou versoepelen, heeft het bedrijf bekendgemaakt. Foxconn stopt nu met het verplichten van werknemers hun dagelijkse verplaatsingen te beperken tussen hun slaapzalen en de campus. Ook heropent het bedrijf zijn cafetaria's op de campus.

De fabriek is het middelpunt geworden van de inspanningen van China om infecties in te dammen. De oprichter van Foxconn, Terry Gou, waarschuwde de overheid onlangs dat de strenge maatregelen de positie van China in de wereldeconomie schaden.

Vorige maand brak er corona uit in Zhengzhou, onder meer in de fabriek van Foxconn die ook wel bekend staat als iPhone City. Personeel verliet daarna de fabriek omdat ze geen slaapzalen wilden delen met mensen die in quarantaine moesten. Ook moesten ze extra lange diensten draaien om de ziekte op te vangen. Op een zeker moment ontstonden er zelfs relletjes tussen arbeiders en beveiligers in de fabriek.

In oktober vluchtten duizenden personeelsleden uit de fabriek door chronische voedseltekorten. Door de problemen ging de productie van iPhones hard omlaag. Foxconn maakt zo'n zeventig procent van de iPhones voor Apple, de fabriek in Zhengzhou produceert het merendeel van de duurdere varianten, zoals de huidige iPhone 14 Pro en Pro Max.

