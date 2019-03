Chinese premier wijst spionagebeschuldigingen van de hand: 'We hebben dat nooit gedaan en we zullen dat nooit doen'

"We hebben dat nooit gedaan en we zullen dat nooit doen", aldus de premier tijdens zijn jaarlijkse persconferentie. "Dat zou niet volgens de Chinese wet zijn en is niet de manier waarop China handelt."

Washington probeert zijn bondgenoten ervan te overtuigen om geen Huawei-uitrusting te gebruiken voor de uitbouw van het nieuwe 5G-netwerk. De VS zeggen te vrezen dat de technologie van Huawei door Peking kunnen worden aangewend voor spionage. Peking verwerpt die beschuldigingen.

Vorige week diende Huawei een klacht in tegen de Verenigde Staten. De Chinese staat steunt het telecombedrijf daarin.