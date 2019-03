Huawei: 'China vraagt ons niet om data door te sturen'

In de marge van de opening van Huawei's Cyber Security Transparency Center kreeg het Chinese telecombedrijf zoals verwacht ook enkele vragen over de spionagebeschuldigingen vanuit de VS.

Specifiek gaat het over de Chinese wetgeving die zou stellen dat Chinese bedrijven moeten meewerken met de Chinese inlichtingendiensten. Volgens wetsexperts in de VS toont dat aan dat Huawei informatie moet doorspelen naar China, zelfs als het dat zelf niet wil.

Vincent Pang, president van Huawei West-Europa, ontkent met klem. "We hebben de vraag om data naar China door te sturen de afgelopen dertig jaar nooit gekregen van de overheid. Dat zijn de feiten. Er is geen enkel bewijs voor. De minister voor buitenlandse zaken in China heeft recent ook aangegeven dat geen enkel Chinees bedrijf de vraag krijgt om achterpoortjes te installeren om data door te sturen naar China. De wetgeving die er is, is op geen enkel vlak van toepassing buiten China."

Pang verwijst daarbij ook naar het interview dat oprichter Ren Zhengfei in januari aan de BBC gaf. Daarbij gaf de man aan dat, mocht de Chinese overheid dat ooit eisen, dat hij dat zal weigeren.

John Suffolk, hoofd privacy en cybersecurity bij Huawei begrijpt dat er vragen zijn over de wetgeving en in welke mate die over de grenzen heen reikt. "Maar we zijn daar bij deze zeer duidelijk over."

Suffolk, zelf een Brit, wijst er ook fijntjes op dat China niet de enige is met zo'n wetten. "In de UK en de VS is die wetgeving er ook. Australië heeft zelfs recent nog een wet gestemd die achterpoortjes verplicht."