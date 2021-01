is redacteur bij Data News

De beslissing om drie Chinese telecombedrijven te schrappen van de New York Stock Exchange wordt amper enkele dagen later alweer teruggedraaid.

Afgelopen donderdag maakte de NYSE bekend dat het de beursnotering van China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong zou schrappen. Het deed dat na een decreet van aftredend president Trump.

Nu zegt de New Yorkse beurs dat het na overleg met de financiële regulatoren heeft besloten om die schrapping niet te doen. De drie blijven dus beursgenoteerd, zo meldt Reuters.

Het decreet van Trump legt een verbod op om te investeren in 35 bedrijven die volgens de VS onder controle staan van het Chinese leger. Daaronder vallen ook de drie beursgenoteerde telecombedrijven. De beslissing van de NYSE heeft echter geen impact op het verbod tegenover de overige geviseerde bedrijven.

China liet bij de bekendmaking al weten dat het de plannen 'onverstandig' vond en sprak van 'willekeurige, arbitraire en onzekere' regels.

