Chipbakker Broadcom kan minnelijk schikken over monopoliepositie

Broadcom beschikt over een monopoliepositie in de halfgeleidermarkt, oordeelt de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). De mededingingsautoriteit stelt een schikking voor, die onder meer omvat dat Broadcom zijn klanten niet langer verplicht om exclusief of grotendeels gebruik te maken van Broadcom-producten.