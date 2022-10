Chipmaker TSMC voelt nog weinig van inflatiepijn bij de consument

TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld, heeft in het afgelopen kwartaal een fors hogere omzet en winst geboekt dan een jaar eerder. De halfgeleidersector zit in zwaar weer doordat de vraag naar laptops en smartphones afzwakt, nu de hoge inflatie consumenten in hun portemonnee raakt. De belangrijkste chipleverancier voor Apple wist zich door zijn schaalgrootte en technologische voorsprong vooralsnog aan die malaise te onttrekken, maar bereidt zich wel voor op lastigere tijden.