Er is in de autosector nog steeds een wereldwijd tekort aan computerchips. De Duitse autobouwer Daimler gaat daarom in zeker twee van zijn fabrieken duizenden arbeiders op tijdelijke werkloosheid zetten, zo vernam het Duitse persagentschap dpa.

Het zou gaan om de Mercedes-fabrieken in Rastatt en in Bremen. De maatregel wordt woensdag aangekondigd door de directie en gaat vanaf vrijdag in, tot minstens eind volgende week. In Bremen zijn meer dan 12.000 arbeiders getroffen, in Rastatt ongeveer 6.500. Alleen werknemers in cruciale functies of zij die bezig zijn met 'strategische projecten', blijven aan de slag.

Lees ook: Chiptekort heeft negatieve invloed op Duitse industrie

Het is niet de eerste keer dat de band in de fabrieken wordt stilgelegd. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al, eveneens wegens het chiptekort. Daimler verklaarde woensdag onderhandelingen te voeren met de producenten. 'De situatie is volatiel', klinkt het.

Ook andere autofabrikanten zoals Volkswagen en Volvo moesten hun productie al aanpassen wegens het chiptekort.

Het zou gaan om de Mercedes-fabrieken in Rastatt en in Bremen. De maatregel wordt woensdag aangekondigd door de directie en gaat vanaf vrijdag in, tot minstens eind volgende week. In Bremen zijn meer dan 12.000 arbeiders getroffen, in Rastatt ongeveer 6.500. Alleen werknemers in cruciale functies of zij die bezig zijn met 'strategische projecten', blijven aan de slag.Het is niet de eerste keer dat de band in de fabrieken wordt stilgelegd. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al, eveneens wegens het chiptekort. Daimler verklaarde woensdag onderhandelingen te voeren met de producenten. 'De situatie is volatiel', klinkt het.Ook andere autofabrikanten zoals Volkswagen en Volvo moesten hun productie al aanpassen wegens het chiptekort.