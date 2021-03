De industriële productie in Duitsland is in januari onverwacht gedaald. Onder meer de auto-industrie had te leiden onder een tekort aan chips.

Met de daling komt er een einde komt aan acht maanden van onafgebroken groei voor de Duitse industrie, schrijft het duitse statistiekbureau Destatis.

De productie in de industrie van de grootste economie van Europa daalde in januari met 2,5 procent ten opzichte van december. Analisten hadden gerekend op een lichte groei. De industriële productie lag in januari ook 4,2 procent onder het niveau van februari vorig jaar, de maand voor de eerste coronabeperkingen werden ingevoerd.

De daling heeft onder meer te maken met het chiptekort, waardoor autobouwer Volkswagen bijvoorbeeld de productie in zijn fabriek in Wolfsburg meerdere dagen moest stilleggen. Daarnaast was er een behoorlijk lagere productie in de bouwsector, ook omdat werkzaamheden werden gehinderd door het winterweer.

Wereldwijde vraag naar chips

Door verregaande digitalisering stijgt de wereldwijde vraag naar allerlei soorten van chips, en fabrikanten hebben het al maandenlang moeilijk om die vraag bij te benen. De tekorten treffen vooral de auto-industrie. Naast Volkswagen klagen ook Mazda, General Motors, Audi en Mercedes-Benz over tekorten waardoor de productie vertraagt of zelfs even op pauze wordt gezet.

Het tekort treft ook technologiespelers als Qualcomm en Sony, die voor hun chips afhankelijk zijn van derde partijen als TSCM en Samsung.

