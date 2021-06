In de fabriek van autobouwer Volvo in Gent zullen volgende week geen auto's van de band rollen. Ook bij Audi in Brussel ligt de band deze week enkele dagen stil. De oorzaak ligt bij het wereldwijde chiptekort.

Een tekort aan chips dwingt de directie tot een productiestop, bevestigt woordvoerster Barbara Blomme van Volvo Gent. Wereldwijd haperen de leveringen van computerchips. Verschillende autobouwers moesten daardoor al hun productie tijdelijk stilleggen. In de Gentse Volvo Car-fabriek gebeurt dat vanaf maandag voor het eerst een hele week lang. De overgrote meerderheid van de 6.500 werknemers wordt vijf dagen economisch werkloos door overmacht.

Audi

Ook de Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi ondervindt opnieuw hinder door de wereldwijde chiptekorten. De band ligt er donderdag en vrijdag stil. Dat is vernomen van Peter D'Hoore, de woordvoerder van de fabriek.

Audi Brussels gaat ervan uit dat het aanbod aan chips de komende maanden gespannen blijft en dat verdere productieaanpassingen dus niet uitgesloten kunnen worden. 'Maar het lijkt erop dat het dieptepunt van de crisis bereikt is', zegt D'Hoore. 'We verwachten verbetering in de tweede helft van het jaar.'

De chiptekorten hebben de productie van zowat een half miljoen voertuigen wereldwijd vertraagd. Dat meldt CLEPA, de Europese vereniging van autotoeleveranciers. De gevolgen zullen tot in 2022 voelbaar zijn, vreest de vereniging.

'Het tweede kwartaal van 2021 is heel uitdagend geweest en we zien nog steeds productievertragingen', zegt Thorsten Muschal, voorzitter van CLEPA. 'Hoewel de crisis nog niet voorbij is, denken we dat het ergste achter de rug is en de situatie niet verder zal verslechteren. Toch kunnen de gevolgen nog steeds gevoeld worden, een heel stuk tot in 2022.' CLEPA heeft ondertussen een reeks aanbevelingen opgesteld voor Europa. 'Een tijdig antwoord bieden op de semiconductorcrisis is noodzakelijk om de competitiviteit van de Europese Unie te versterken en de jobs van duizenden Europese burgers te beschermen', klinkt het.

