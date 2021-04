De grootste chipfabrikant ter wereld boekte bijna een vijfde meer winst in haar eerste kwartaal. Tegelijk kondigt het forse investeringen aan om het chiptekort aan te pakken.

Van januari tot maart tekende TSMC een nettowinst op van 137,7 miljard Taiwanese dollar, zo'n 4,05 miljard euro. Dat is 19,4 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet stijgt met 25,4 procent naar 12,92 Amerikaanse dollar (10,78 miljard euro).

Het bedrijf dankt zijn groei onder meer aan de hogere vraag rond HPC (high performance computing), maar die groei werd beperkt door de matige vraag naar smartphones. Ook voor het huidig kwartaal verwacht het een verderzetting van die trend.

Tekort blijft

TSMC is met afstand de grootste chipfabrikant ter wereld. Het bedrijf produceert onder meer halfgeleiders voor Apple, AMD en Nvidia en heeft een marktaandeel van 58,8 procent (volgens Gartner). Ter vergelijking: de nummer twee van de wereld, UMC, moet met 7,8 procent tevreden zijn.

Dat maakt dat de productie van TSMC ook een belangrijke rol speelt in de wereldwijde chiptekorten. Het bedrijf zegt dat het er alles aan doet om de productiviteit te verhogen en zo de prijzen voor chips redelijk te houden. Maar het waarschuwt volgens Reuters ook dat de tekorten tot 2022 kunnen aanhouden.

Die tekorten zijn vooral merkbaar in de auto-industrie waar sommige fabrikanten hun productie moeten stilleggen of beperken wegens te weinig beschikbare chips. Wel verwacht TSMC dat die tekorten volgend kwartaal al minder groot zullen zijn.

100 miljard dollar

Om dat probleem op lange termijn aan te pakken kondigt TSMC aan dat het de komende drie jaar honderd miljard Amerikaanse dollar zal investeren in de uitbreiding van haar productiecapaciteit. Dat is zelfs voor chipfabrikanten bijzonder veel geld.

Zo'n investering lost het probleem niet op korte termijn op, extra fabrieken bouwen of een nieuwe productielijn op punt zetten kost immers ook tijd. Maar het moet er wel voor zorgen dat TSMC de markt kan blijven bedienen.

Dat het bedrijf die aankondiging nu doet is ook een antwoord op concurrent Intel dat enkele weken geleden aankondigde twintig miljard dollar te investeren in bijkomende productie.

TSMC verkoopt zelf geen chips maar produceert ze wel voor anderen. Intel produceert en verkoopt haar eigen chips, maar kondigde recent aan dat het voortaan ook chips voor andere merken gaat produceren.

Van januari tot maart tekende TSMC een nettowinst op van 137,7 miljard Taiwanese dollar, zo'n 4,05 miljard euro. Dat is 19,4 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet stijgt met 25,4 procent naar 12,92 Amerikaanse dollar (10,78 miljard euro).Het bedrijf dankt zijn groei onder meer aan de hogere vraag rond HPC (high performance computing), maar die groei werd beperkt door de matige vraag naar smartphones. Ook voor het huidig kwartaal verwacht het een verderzetting van die trend.TSMC is met afstand de grootste chipfabrikant ter wereld. Het bedrijf produceert onder meer halfgeleiders voor Apple, AMD en Nvidia en heeft een marktaandeel van 58,8 procent (volgens Gartner). Ter vergelijking: de nummer twee van de wereld, UMC, moet met 7,8 procent tevreden zijn.Dat maakt dat de productie van TSMC ook een belangrijke rol speelt in de wereldwijde chiptekorten. Het bedrijf zegt dat het er alles aan doet om de productiviteit te verhogen en zo de prijzen voor chips redelijk te houden. Maar het waarschuwt volgens Reuters ook dat de tekorten tot 2022 kunnen aanhouden.Die tekorten zijn vooral merkbaar in de auto-industrie waar sommige fabrikanten hun productie moeten stilleggen of beperken wegens te weinig beschikbare chips. Wel verwacht TSMC dat die tekorten volgend kwartaal al minder groot zullen zijn.Om dat probleem op lange termijn aan te pakken kondigt TSMC aan dat het de komende drie jaar honderd miljard Amerikaanse dollar zal investeren in de uitbreiding van haar productiecapaciteit. Dat is zelfs voor chipfabrikanten bijzonder veel geld.Zo'n investering lost het probleem niet op korte termijn op, extra fabrieken bouwen of een nieuwe productielijn op punt zetten kost immers ook tijd. Maar het moet er wel voor zorgen dat TSMC de markt kan blijven bedienen.Dat het bedrijf die aankondiging nu doet is ook een antwoord op concurrent Intel dat enkele weken geleden aankondigde twintig miljard dollar te investeren in bijkomende productie.TSMC verkoopt zelf geen chips maar produceert ze wel voor anderen. Intel produceert en verkoopt haar eigen chips, maar kondigde recent aan dat het voortaan ook chips voor andere merken gaat produceren.