Stijn Vander Plaetse verlaat na bijna drie jaar AE. Hij wordt opgevolgd door Christoph Neut die na een avontuur bij Sparkcentral/Hootsuite terugkeert naar de Belgische markt.

Neut zetelt al een tijdje in de Raad van Advies van AE en met die ervaring in het achterhoofd wordt hij gevraagd om CEO ad interim te worden van het bedrijf. Neut werkte sinds 2016 voor Sparkcentral, in 2020 werd hij er CEO. De Limburgse scale-up werd later verkocht aan het Canadese Hootsuite. Neut beloofde die overgang te begeleiden, maar verliet nadien het bedrijf.

Van 2011 tot 2016 werkte hij voor Cegeka als CCO en hoofd van Cegeka Vlaanderen, daarvoor werkte hij ook voor Stefanini en TechTeam Global. Vander Plaetse werkte voor AE onder meer voor Mplus (KPN/VMMA), Telenet en Belgacom.

De wissel aan de top komt er in onderling overleg met Vander Plaetse. 'Ik ben naar AE gekomen om de strategie scherp te zetten en AE voor te bereiden op de volgende groei,' zegt hij aan Data News. We hebben onder meer een rebranding gedaan, maar ook ons dienstenaanbod geëvolueerd, met tussendoor ook de Covid-19 pandemie. We zijn daar goed doorgekomen en met tachtig mensen gegroeid, maar nu is het tijd voor een volgende fase.'

Neut bevestigt die ambities: 'We willen meer zijn dan enkel consulting, projecten en managed services. Die teams zijn sterk, maar we willen die ervaring ook inzetten om eigen IP te ontwikkelen.' Als voorbeeld noemt hij een Saas-oplossing voor douanediensten, waar met computer vision en machine learning taken worden geautomatiseerd.

(Niet) tijdelijk

In de communicatie van AE staat expliciet dat Christoph Neut ad interim binnenkomt. Al is dat in praktijk vooral een voorzichtigheidsverwoording. 'Het was niet lang op voorhand gepland maar plots kwam de vraag,' zegt Neut daarover.

Tegelijk benadrukt hij dat het wel degelijk de bedoeling is om langer te blijven. 'Als beide partijen voelen dat die match er niet is, dan kunnen we nog beiden onze weg gaan, maar het is wel degelijk de bedoeling om voor de lange termijn te gaan. Op dit moment werken we de plannen voor het bedrijf verder uit, en als het blijft klikken, dan gaan we door.'

