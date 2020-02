Sparkcentral krijgt opnieuw een Belgische CEO. Joe Gagnon verlaat het bedrijf voor een andere uitdaging.

Christoph Neut werkt sinds de zomer van 2016 voor Sparkcentral waar hij verantwoordelijk werd voor de Europese activiteiten als vicepresident EMEA. Sinds deze maand neemt hij de volledige leiding van het bedrijf als CEO, een beloning voor het Europese succes van Sparkcentral.

Whatsapp begon in 2018 met betalende diensten voor bedrijven. Sparkcentral was toen een van de vijftien bedrijven die daar van bij de start bij betrokken was. "Het bedrijf zit in een groeifase. Het whatsapp-verhaal heeft daar enorm aan bijgedragen. We waren een van de eerste bedrijven die toegang hadden en het is bijzonder populair in EMEA waardoor we de voorbije 18 maanden een mooie groeispurt hebben gemaakt," zegt Neut aan Data News.

Voor zijn komst naar Sparkcentral was Neut chief commercial officer van de Cegeka Group. Daarvoor werkte hij ook voor Stefanini en TechTeam Global.

Neut volgt Joe Gagnon op, die in mei 2018 oprichter Davy Kestens opvolgde. Gagnon heeft een nieuwe uitdaging in de gezondheidssector. Dat in combinatie met de Europese groei die er onder Neut was, effende het pad om het bedrijf te leiden.

"We kennen het vak en de klanten, we weten waar de groei zit en de strategie is al in grote mate afgestemd op waar we in Europa mee bezig zijn," zegt Neut.

Sparkcentral begon in Hasselt maar heeft zijn hoofdkwartier intussen in San Francisco. Vandaag telt het bedrijf een veertigtal medewerkers. Neut blijft wel in België wonen. "Maar ik zal mijn tijd verdelen tussen de twee regio's. Al overwegen we om de hoofdzetel misschien terug naar New York te brengen."

Het merendeel van de ontwikkeling gebeurt nog wel vanuit de Hasseltse Corda Campus. "Tachtig procent van het platform wordt vanuit België gebouwd en zeker de activiteiten rond Whatsapp gebeuren van hieruit. We zijn een globaal bedrijf met een sterke aanwezigheid in de VS en in België," besluit Neut.

