Google heeft aangekondigd dat het op termijn toch cookies van derde partijen beperkingen wilopleggen. De maker van 's werelds meest gebruikte browser wil daarmee voldoen aan de groeiende druk om surfers meer privacy te geven.

Google heeft nieuwe privacymaatregelen voor Chrome aangekondigd. Het bedrijf gaat cookies van derde partijen stevige beperkingen opleggen in zijn browser. Daarmee volgt het bedrijf zijn concurrenten zoals Apple en Mozilla, die deze aanpassingen eerder al doorvoerden.

Justih Schuh, baas van Chrome's engineering afdeling, schrijft dat in een blog post over de 'privacy sandbox' van de browser. Shuh zegt dat hij in Chrome cookies van derde partijen gaat uitfaseren over een periode van twee jaar. De aanpassing heeft mogelijk gevolgen voor Google's advertentiebusiness, omdat Google Display Network net deze cookies gebruikt om gegevens te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te serveren. Ook klanten van Google Ad Manager kunnen er de effecten van zien.

Cookies zijn kleine bestandjes die op het toestel van de gebruiker opgeslagen worden wanneer hij of zij op het net surft. Zogeheten 'first party' cookies komen van de site die je bezoekt en houden bijvoorbeeld bij welke links je al geklikt hebt (zodat die van kleur veranderen). Via code kunnen ook derde partijen, zoals adverteerders, cookies op je toestellen zetten om bij te houden welke sites jou interesseren. Omdat ze informatie over je surfgedrag bevatten, kunnen ze echter ook gebruikt worden om mensen mogelijk identificeren.

De stap om dat soort tracking cookies toch te blokkeren is opmerkelijk en geeft aan dat Google's eerdere poging om alternatieven te zoeken voor het systeem niet op gejuich is onthaald. Het bedrijf zoekt al een tijdje naar een manier om toe te geven aan de groeiende privacydruk. En terwijl andere browsermakers als Apple (Safari), Brave en Mozilla (van Firefox) al lang de mogelijkheid aan boord hebben op cookies van derde partijen te blokkeren, heeft Google zich daar altijd tegen verzet. Als een van 's werelds grootste advertentieplatformen heeft het bedrijf er namelijk baat bij om een oplossing te vinden die niet alleen de gebruikers sust, maar ook de adverteerders tegemoet komt. Het bedrijf deed daarom in augustus vorig jaar al een voorstel voor een Privacy Sandbox waarbij die cookies vervangen worden door een andere vorm van identificerende gegevens, die dan volledig in de handen van Google liggen. Een van de voorgestelde technieken is om gebruikersdata te anonimiseren en samen te brengen in een grotere groep door de browser, voordat ze met websites en adverteerders gedeeld worden.

