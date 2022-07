Google vertraagt opnieuw zijn plannen om het gebruik van cookies van derde partijen uit Chrome te bannen. De nieuwe deadline ligt op de tweede helft van 2024.

Google werkt al een tijd aan plannen om cookies van derden, het soort dat je over verschillende websites heen volgt, te verbannen uit zijn browser Chrome. De techgigant wilde die oorspronkelijk tegen 2022 rond hebben, maar stelde die deadline vorig jaar al uit. In een blogpost legt Anthony Chavez, vp van Privacy Sandbox bij Google, uit dat het bedrijf meer tijd nodig heeft om de technologie te testen die het wil inzetten om die cookies te vervangen.

Het gaat dan om de Privacy Sandbox, die op zich al een herwerkte versie is van 'FLoC' (Federated Learning of Cohorts), een technologie waarmee Google gebruikers in een soort geanonimiseerde mand sorteert, gebaseerd op wat hen zou interesseren. Die FLoC stootte echter op protest van zowel adverteerders al privacy-activisten.

Lees ook: Google komt met nieuwe poging om cookies te vervangen

Cookies van derde partijen kunnen gebruikers over verschillende sites volgen en worden gebruikt om advertenties te 'personaliseren'. Als 's werelds grootste adverteerder heeft Google er baat bij om die personalisatie op een of andere manier te behouden, terwijl het daarnaast ook van gebruikers de vraag krijgt om meer privacy aan te bieden. FLoC stootte op protest van activisten, maar de advertentietechnologie kreeg ook aandacht van overheden, die wilden onderzoeken of ze Google zelf niet voortrekken op concurrenten.

Chavez verwacht alvast dat de API voor Privacy Sandbox tegen het derde kwartaal van volgend jaar zal kunnen worden gelanceerd. De cookies van derden zouden, als dat allemaal vlot verloopt, dan tegen 2024 uit Chrome verdwijnen.

Google werkt al een tijd aan plannen om cookies van derden, het soort dat je over verschillende websites heen volgt, te verbannen uit zijn browser Chrome. De techgigant wilde die oorspronkelijk tegen 2022 rond hebben, maar stelde die deadline vorig jaar al uit. In een blogpost legt Anthony Chavez, vp van Privacy Sandbox bij Google, uit dat het bedrijf meer tijd nodig heeft om de technologie te testen die het wil inzetten om die cookies te vervangen. Het gaat dan om de Privacy Sandbox, die op zich al een herwerkte versie is van 'FLoC' (Federated Learning of Cohorts), een technologie waarmee Google gebruikers in een soort geanonimiseerde mand sorteert, gebaseerd op wat hen zou interesseren. Die FLoC stootte echter op protest van zowel adverteerders al privacy-activisten. Cookies van derde partijen kunnen gebruikers over verschillende sites volgen en worden gebruikt om advertenties te 'personaliseren'. Als 's werelds grootste adverteerder heeft Google er baat bij om die personalisatie op een of andere manier te behouden, terwijl het daarnaast ook van gebruikers de vraag krijgt om meer privacy aan te bieden. FLoC stootte op protest van activisten, maar de advertentietechnologie kreeg ook aandacht van overheden, die wilden onderzoeken of ze Google zelf niet voortrekken op concurrenten. Chavez verwacht alvast dat de API voor Privacy Sandbox tegen het derde kwartaal van volgend jaar zal kunnen worden gelanceerd. De cookies van derden zouden, als dat allemaal vlot verloopt, dan tegen 2024 uit Chrome verdwijnen.