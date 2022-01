Google stopt na kritiek met de 'FLoC'-technologie. Het bedrijf heeft ook al een alternatief klaarstaan om alsnog cookies te vervangen, een nieuw systeem genaamd 'Topics'.

Ook die Topics moeten adverteerders toelaten om zich tot specifieke gebruikers te richten, gebaseerd op hun interesses. Het vernieuwde systeem zou tegen eind 2023 in de Chrome-browser zitten en daar de huidige cookies vervangen.

Het nieuwe voorstel van Google komt er nadat plannen die het bedrijf vorig jaar bekendmaakte rond 'FLoC' of Federated League of Cohorts, werden afschoten. Volgens tegenstanders waren ze privacy-onvriendelijk en concurrentiebeperkend.

Met Topics wil Google gebruikers nog altijd aan hun interesses linken, maar die thema's lijken op het eerste zicht breder. Het gaat bijvoorbeeld om 'sport', 'fitness' en 'reizen en transport'. De topics worden wekelijks toegewezen op basis van recente zoekopdrachten en na drie weken automatisch verwijderd, schrijft Google in een blogpost. Het algoritme dat je surfgeschiedenis analyseert voor je interesses-van-de-week draait lokaal. Browsers kunnen vervolgens die api aanspreken om tot drie onderwerpen te krijgen waarover ze advertenties kunnen tonen. 'Wanneer je een deelnemende website bezoekt, kiest Topics er maar drie thema's uit, één thema uit elk van de drie voorbije weken, om te delen met de website en diens advertentiepartners,' aldus Google.

Gebruikers van Chrome krijgen ook de mogelijkheid om aan hen gelinkte thema's te verwijderen, of om Topics helemaal uit te schakelen. Het systeem zal daarnaast geen 'gevoelige categorieën, zoals geslacht en ras' gebruiken, gaat de blogpost verder.

Alternatief voor cookies

Het bedrijf heeft het over 'betekenisvolle transparantie en controle over data' voor gebruikers. Voor bedrijven blijft het systeem de mogelijkheid bieden tot 'relevante reclame', zonder 'verborgen trackingtechnieken', luidt het. De momenteel gangbare tracking cookies houden bij welke websites gebruikers precies bezoeken, maar er is al langer weerstand tegen, onder meer van de EU. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat je mensen kunt identificeren op basis van alleen hun zoekgeschiedenis, met alle gevolgen voor privacy van dien. Veel andere browsers, zoals Safari van Apple, en Firefox van Mozilla namen eerder al maatregelen tegen cookies. Google heeft er, als grootste advertentieverkoper ter wereld, echter belang bij om een alternatief systeem te ontwikkelen waar zijn zakenmodel niet onder lijdt.

FLoC, het systeem dat Google tot voor kort probeerde op te zetten, maakte komaf met trackig cookies maar deelde ook mensen in op basis van hun zoekgeschiedenis en interesses. Daarop kwam niet alleen protest van privacy-activisten, maar ook van adverteerders, die de stap zagen als een manier voor Google om zijn positie op de advertentiemarkt te versterken. Zonder cookies zouden die andere adverteerders namelijk nog moeilijk zaken kunnen doen.

