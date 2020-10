Nog niet gestemd voor CIO of the Year? Stemadvies nodig? In een minireeks laten we de genomineerden aan het woord. Vandaag komen we te weten wat hun grootste uitdagingen, prioriteiten en verwezenlijkingen zijn.

Yves Dupuy (CIO bij Euroclear)

"Mijn grootste uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen de veranderingen die in het bedrijf moeten worden doorgevoerd en het tempo van implementatie. Vanuit onze cruciale rol in de infrastructuur op de financiële markten zijn we ook verplicht om bij elke verandering een hele reeks actoren in te informeren die met ons mee zullen moeten veranderen. Deze uitdaging is cruciaal voor het goed functioneren van de financiële markten. Maar we zijn er ons ook van bewust dat we zo een positieve impuls kunnen geven om de digitaliseringsbeweging te versnellen."

IT is a People Business

"Op het niveau van de operaties, kan ik twee concrete voorbeelden geven. In maart, tijdens de massale omschakeling naar telewerken, waren de markten extreem volatiel. We hebben toen de teams van Euroclear Banking, Innovation, IT Data Scientists, Product en Sales samengebracht om onze klanten te helpen hun activiteiten op deze recordvolumes te beheren. Tegen het einde van het jaar zullen we ook een door onze toezichthouders goedgekeurd product lanceren om de publieke cloud te gebruiken in het voorzien van essentiële beleggersinformatie aan onze klanten. Het gebruik van de public cloud is een enorme stap voorwaarts voor Euroclear, en dat gaan we op een zeer gecontroleerde manier doen."

"Een van onze grote prioriteiten is onze IT People Strategy, want IT is a People Business. Het gaat om een reeks initiatieven die mee worden gesponsord door IT en HR in een geest van sterke en wederzijdse samenwerking. Onze strategie rond IT-medewerkers zien we als een continu proces, waarbij we geleidelijk alle IT aan boord brengen door verschillende communities, teams en individuen te betrekken en te versterken."

"Waar ik nog het meest fier over ben? Ik ben enorm trots op onze collega's en de veerkracht die ze de afgelopen 7 maanden hebben getoond. Medewerkers moesten zich snel aanpassen en een nieuw evenwicht vinden. We hadden het geluk bij Euroclear om medewerkers te hebben die onder uitzonderlijke omstandigheden de bedrijfscontinuïteit garandeerden.

Guido Lemeire (CIO bij NMBS/SNCB)

"Met het oog op de liberalisering van het nationaal reizigersvervoer en de blijvende verhoging van onze stiptheid, klantentevredenheid en verlaging van de operationele exploitatiekosten is een goed werkende IT-afdeling een absolute must. De 5 prioriteiten van de NMBS vertaalt zich in 6 werven, en dat zijn meteen de grootste uitdagingen waar ik als CIO van wakker lig. Dat is om te beginnen de succesvolle migratie van in totaal 312 applicaties, waarvan 125 datacenter-migraties die tot dan in de datacenters van Infrabel stonden, aangevuld met tal van uitfaseringen, vervangingsprojecten en migraties van business managed applicaties. De creatie en start van uitrol van een IT reference architectuur die het complex landschap van applicaties en gateways zal moderniseren. Het operating model van onze organisatie klaarmaken voor een partnerschap met TCS. Het uitbouwen van een procesgestuurde organisatie waarmee we 'predictability' in de praktijk brengen en ondersteunen met standaard tools. Zorgen voor cloud first & business continuity first ook: De realisatie van eigen datacenters, aangevuld met een cloudstrategie, voorzien in de "foundation services" die cruciaal zijn om de nodige flexibiliteit en schaalbaarheid te geven aan NMBS om zijn toekomstige digitaliseringsprojecten te kunnen realiseren. En tot slot ook het begeleiden van al deze veranderingen door aandacht te besteden aan de intermenselijke aspecten."

Digitalisering bij de NMBS speelt overal: van interne processen, tot de eigenlijke treinen én de dienstverlening naar reizigers toe

"Het meest fier ben ik over het feit dat we alle bovenstaande prioriteiten in parallel, en met zeer korte doorlooptijden, (al deels) gerealiseerd hebben, maar in tussentijd ook onze interne klanten, onze reizigers en onze partners blijven bedienen. Met eDrive hebben we de volledige treinbesturing gedigitaliseerd. Reizigers profiteren dan weer van een uniforme klantervaring: centrale infoborden, infoborden op elk perron, infoschermen in de trein, de mobile app, de mobile routeplanner, website, het personeel op het perron, de treinbegeleiding en de stationschefs beschikken nu allemaal over dezelfde real time info. Aan personeelskant leverden we AI-chatbot Norio op voor onze interne HR, ondertussen ook aangevuld met Mobi,, de chatbot voor reizigers. Maar er zijn ook nieuwe mobiele apps, websites, ticket engine en realtime routeplanner. En ook belangrijk: het nieuwe radionetwerk. Door de opgelegde splitsing tussen Infrabel en NMBS dienen we in te staan voor het beheer van eigen DMR-infrastructuur. En nog één project waar ik fier over ben, dat is de nieuwe veilige vertrekprocedure voor de treinen. Dankzij de smartwatch, die naadloos integreert met de smartphone van ons treinpersoneel werd een nieuwe digitale vertrekprocedure uitgewerkt."

Dirk Altgassen (Group CIO bij Etex)

"Mijn grootste uitdaging is om het digitale bewustzijn te vergroten en tegelijkertijd de cultuur en de kennis te veranderen tijdens een grote transformatie van de hele organisatie zelf: goeie 'change management' is dus cruciaal, inclusief het bevragen van employee engagement en goeie communicatie waarbij IT altijd een rol heeft.

"Maar ik wil ook mee de mindset en cultuur bij Etex veranderen. Ik heb me vorig jaar daarvoor laten inspireren door Satya Nadella die Microsoft van een 'know it all' cultuur naar een 'learn it all' aan het verschuiven is. Dat moeten we ook bij Etex doen. De digitale projecten en technologie die we samen met de business opzetten zijn fantastisch: die moeten we ook meer naar buiten brengen zodat Etex ook als 'best place to work' gezien wordt."

Dat we sinds 2018 in de cloud zitten, daar plukken we nu de vruchten van

"Het meest fier ben ik op het globale IT-team dat gecreëerd is en de moderne IT-organisatie die opgezet is. De mindset en cultuur is al veranderd, maar daar moeten we nog verdere stappen nemen om nog beter aan te sluiten bij de noden van de business. Ons 'Etex IT Journey' programma bracht ons volledig naar de cloud sinds eind 2018 en dat helpt ons nu om ook in covid-19 tijden toch op te leveren zonder vertragingen. Aan infrastructuur zitten we goed, we investeren nu vooral in mensen om nu nog dat stapje verder te gaan. Zo ben ik evengoed fier op onze 'co-creation' projecten waarbij we als IT de business nieuwe ideeën aanreiken op een agile manier, bijvoorbeeld om customer service en sales hun klanten digitaal te laten ondersteunen."

"Verder ben ik ook fier op bijvoorbeeld de globale Salesforce-uitrol die - ondanks covid-19 - gewoon zoals gepland live ging in het tweede kwartaal. Verder hebben we ook vanop afstand SAP-rollouts gedaan in het Midden-Oosten en Verenigde Staten."

Op www.datanewscio.be stellen we de drie kandidaten verder aan u voor. U kan daar ook meteen uw stem uitbrengen op uw favoriete kandidaat. Nog geen keuze gemaakt? In dit artikel kwam u al te weten hoe ze over digitale transformatie denken. En in het volgende artikel vertellen de genomineerden hoe zij omgegaan zijn met de pandemie. Stemmen kan nog tot 21 oktober. Dit zijn de genomineerden voor CIO of the Year 2020 (v.l.n.r.): Dirk Altgassen (Group CIO bij Etex), Guido Lemeire (CIO bij NMBS/SNCB) en Yves Dupuy (CIO bij Euroclear). © DN

