Terwijl marktanalisten verwachten dat de IT-uitgaven dalen, zijn CIO's minder pessimistisch. Bijna niemand, ook niet in de Benelux, gaat er van uit dat de budgetten zullen dalen.

In mei liet Gartner nog weten dat de wereldwijde IT-uitgaven dit jaar met acht procent zullen dalen door de coronacrisis. Algemeen wordt aangenomen dat veel bedrijven het ook een tijdlang moeilijk zullen hebben omdat hun activiteiten verstoord of stopgezet werden door de virusuitbraak.

Maar CIO's lijken niet te verwachten dat hun IT-budgetten zullen krimpen. Een onderzoek van Cisco bij 1.300 CIO's wereldwijd, waarvan 75 in de Benelux, geeft aan dat 83 procent een lichte of significante stijging van de budgetten verwacht in de komende 12 maanden.

Slechts 14 procent verwacht dat het budget gelijk blijft. Specifiek voor de Benelux verwacht 71 procent een toename en 23 procent een status quo. Slechts een paar procent verwacht een daling. Wel moeten we opmerken dat de rondvraag in maart en april werd afgenomen, toen mogelijk de volledige impact van de pandemie nog niet overal even duidelijk was.

Over een periode van drie jaar zijn de cijfers gelijkaardig. In de Benelux verwacht 84 procent een stijging en 8 procent een status quo. Wereldwijd is dat 89 procent voor stijgende budgetten en 13 procent voor een status quo. Ook hier verwacht maar een zeer klein percentage een daling.

Even veel e-mails

Cisco deelt de studie tijdens haar online Cisco Live conferentie. Als een leverancier van netwerkmateriaal, videotools en tools om het netwerk te beheren deelt het bedrijf ook enkele eigen inzichten. Het bedrijf telt zo'n 76.000 werknemers. "Voor de pandemie werkten er daar dagelijks 50.000 van op een Cisco-kantoor. Nu iedereen thuiswerkt zien we hoe samenwerkingstools worden gebruikt," vertelt Collin Seward, Cisco's CIO voor de EMEAR-regio.

"Wat ons verraste is dat er geen verandering is in het e-mailverkeer. Maar we zien wel tachtig procent meer berichten via samenwerkingstools, bij ons hoofdzakelijk Webex. Daar worden ook meer bestanden gedeeld. De eerste drie-vier weken steeg dat geleidelijk."

Legacy en cloud

Het onderzoek van Cisco vroeg ook naar de hoeveelheid legacy toepassingen en hoe de transitie naar de cloud zat. Daar doet onze regio het vrij goed. Slechts zes procent van de Benelux-CIO's zegt 'volledig' afhankelijk te zijn van legacy toepassingen, tegenover 18 procent wereldwijd. Dertig procent in de Benelux zegt 'voornamelijk' daarvan afhankelijk te zijn, tegenover 40 procent wereldwijd.

Het zwaartepunt ligt bij 61 procent dat aangeeft 'een beetje' afhankelijk te zijn van legacy (Benelux), tegenover 38 procent wereldwijd. Slechts vier procent wereldwijd en in de Benelux zeggen dat ze amper afhankelijk zijn.

Kijkend naar processen en applicaties in de cloud dan is het vrij gelijkmatig verdeeld. CIO's in de Benelux zeggen gemiddeld dat 48,21 procent daarvan in de cloud zit. Wereldwijd is dat 44,71 procent. De voornaamste obstakels om dat niet te doen zijn data security, data governance, het inschatten en inplannen van de kosten, maar ook het gebrek aan technische capaciteiten en kennis binnen de eigen organisatie.

Meer internetverkeer

Tot slot deelt Cisco ook wat algemene cijfers over internetgebruik tijdens de pandemie. Zo is het internetverkeer in Europa met twintig procent gestegen en kreeg het bedrijf 174 procent meer VPN-sessies te verwerken. Het merkt daarbij op dat netwerkproviders de massale thuiswerk- en thuisonderwijs periode goed zijn doorgekomen.

"De service providers hebben aangetoond dat hun netwerken voldoende capaciteit hebben, zegt Chintal Patel, CTO van Cisco, aan Data News. "Met uitzondering van een paar haperingen is het breekpunt niet bereikt. Maar ik verwacht wel dat er naar de toekomst meer wordt gekeken naar capaciteit op lokaal niveau, net om er voor te zorgen dat mensen van thuis uit veel kunnen doen."

Patel geeft ook aan dat zijn sector dat moet aanpakken. "We moeten als industrie meer inclusief werken. Dat wil ook zeggen dat op plaatsen waar geen glasvezel ligt, we moeten kijken naar onder meer 5G om die connectiviteit mogelijk te maken."

Seward vult aan dat hij op kantoor vooral een toename van spraakbesturing en contactloze oplossingen verwacht. "We zien spraakassistentie al een tijdje op de consumentenmarkt, maar op kantoor blijft het beperkt. Maar de technologie is klaar en we hebben gezien hoe snel mensen zich kunnen aanpassen aan een nieuwe realiteit. Ik verwacht dat we naar een nieuwe wereld gaan met spraakbesturing en videogesprekken."

