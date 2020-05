De wereldwijde IT-uitgaven zullen dit jaar een stuk lager liggen dan verwacht. In totaal wordt er 409 miljard dollar minder uitgegeven, ondanks meer investeringen in bepaalde segmenten.

Volgens marktanalist Gartner zal er dit jaar wereldwijd 3,4 biljoen dollar worden uitgegeven aan IT. Dat is een daling van acht procent ten opzichte van 2019. Begin dit jaar verwachtte de organisatie nog dat er dit jaar bijna 3,9 biljoen dollar zou worden uitgegeven, een groei van 3,4 procent ten opzichte van 2019.

Als we de schattingen voor 2020 van begin dit jaar vergelijken met de huidige verwachting, dan wordt er dit jaar 409 miljard dollar minder uitgegeven dan eerst geschat.

"CIO's gaan nu voor nood-kostenoptimalisatie, wat wil zeggen dat ze investeringen beperken en prioriteit geven aan zaken die het bedrijf draaiende houden, wat voor de meeste organisaties de prioriteit zal zijn dit jaar." Zo stelt John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner.

Gartner deelt IT-uitgaven op in vijf segmenten. Toestellen en datacentersystemen krijgen de zwaarste klappen, maar ook de uitgaven in enterprise software, IT Services en communications services dalen. Al krimpt die laatste het minst.

. © Gartner

Wel merkt de marktanalist op dat er ook groeiers zijn. Zo zal er dit jaar 19 procent meer worden uitgegeven aan publieke clouddiensten, een subsegment dat in meerdere van de vijf hoofdsegmenten voorkomt. Telefonie via de cloud (VoIp) en messaging groeien samen 8,9 procent. Online (video)conferencing groeit 24,3 procent.

Herstel op lange termijn

Gartner is wel licht positief voor clouduitgaven op lange termijn. "Het herstel van de IT-uitgaven loopt traag doorheen 2020. Voor de zwaarst getroffen sectoren zoals entertainment, luchtvaart en zware industrie, zal het tot drie jaar duren voor ze terug op het niveau van 2019 komen," zegt Lovelock.

Voor cloud verwacht de organisatie dat de uitgaven voor cloud al vanaf 2022 opnieuw in lijn kunnen liggen met wat het bedrijf op de lange termijn voorspelde.

