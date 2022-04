De aandeelhouders van Citrix hebben tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering ingestemd met een overname door twee investeringsbedrijven. Daarmee wordt de maker van beheersoftware om op afstand te werken opnieuw een privaat bedrijf.

Citrix wordt overgenomen door dochterondernemingen van Vista Equity Partners en Evergreen Coast Capital Corporation. Het bedrijf liet eind januari al weten dat het akkoord was met de overname voor een bedrag van 16,5 miljard dollar. Daarbij krijgen de aandeelhouders zo'n 104 dollar per aandeel ontvangen. De transactie zal naar verwachting nog dit jaar worden afgerond.

Lees ook: 'Citrix wordt overgenomen en verdwijnt van de beurs'

Met de verkoop stopt Citrix ook als beursgenoteerd bedrijf. Het legt zich al jaren toe op virtualisatie en het van op afstand connecteren met bedrijfsnetwerken en samenwerken in de cloud. Dat zou het in deze tijden bijzonder goed moeten doen, maar Citrix kon de concurrentie niet de baas tijdens de coronacrisis. De koers van de aandelen bereikte in december vorig jaar dan ook een dieptepunt. Met de huidige overname krijgen aandeelhouders een iets betere prijs dan toen.

Citrix wordt overgenomen door dochterondernemingen van Vista Equity Partners en Evergreen Coast Capital Corporation. Het bedrijf liet eind januari al weten dat het akkoord was met de overname voor een bedrag van 16,5 miljard dollar. Daarbij krijgen de aandeelhouders zo'n 104 dollar per aandeel ontvangen. De transactie zal naar verwachting nog dit jaar worden afgerond.Lees ook: 'Citrix wordt overgenomen en verdwijnt van de beurs'Met de verkoop stopt Citrix ook als beursgenoteerd bedrijf. Het legt zich al jaren toe op virtualisatie en het van op afstand connecteren met bedrijfsnetwerken en samenwerken in de cloud. Dat zou het in deze tijden bijzonder goed moeten doen, maar Citrix kon de concurrentie niet de baas tijdens de coronacrisis. De koers van de aandelen bereikte in december vorig jaar dan ook een dieptepunt. Met de huidige overname krijgen aandeelhouders een iets betere prijs dan toen.