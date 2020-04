Het Amerikaanse softwarebedrijf Citrix zag zijn omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 20 procent stijgen naar 861 miljoen dollar - omgerekend zo'n 795 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 181 miljoen dollar of ongeveer 167 miljoen euro.

De omzetprognose voor het hele jaar bedraagt 3,1 tot 3,16 miljard dollar (2,86 à 2,92 miljard euro). Dat is meer dan wat eerder werd verwacht. CEO David Henshall meldt dat zijn bedrijf veel organisaties helpt vanwege het coronavirus. De technologie van Citrix zorgt volgens hem voor een goede videoconferencing- en e-mailverbindingen nu zoveel mensen thuiswerken. Verder zijn ook de Citrix SD-WAN-toepassingen in trek.

Citrix verkoopt daarnaast steeds meer abonnementen voor software met meer wederkerende omzet, waardoor de toekomstige cashflow voorspelbaarder is geworden.

Het bedrijf kwam enkele maanden geleden bijzonder negatief in het nieuws nadat er in december een groot gat in de beveiliging van de software bleek te zitten. Wereldwijd moesten honderden bedrijven en organisaties in allerijl noodmaatregelen treffen, in de hoop dat ze net op tijd waren om een cyberaanval te voorkomen. Uit voorzorg besloten veel organisaties om hun Citrix-netwerk tijdelijk uit te schakelen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

De omzetprognose voor het hele jaar bedraagt 3,1 tot 3,16 miljard dollar (2,86 à 2,92 miljard euro). Dat is meer dan wat eerder werd verwacht. CEO David Henshall meldt dat zijn bedrijf veel organisaties helpt vanwege het coronavirus. De technologie van Citrix zorgt volgens hem voor een goede videoconferencing- en e-mailverbindingen nu zoveel mensen thuiswerken. Verder zijn ook de Citrix SD-WAN-toepassingen in trek.Citrix verkoopt daarnaast steeds meer abonnementen voor software met meer wederkerende omzet, waardoor de toekomstige cashflow voorspelbaarder is geworden.Het bedrijf kwam enkele maanden geleden bijzonder negatief in het nieuws nadat er in december een groot gat in de beveiliging van de software bleek te zitten. Wereldwijd moesten honderden bedrijven en organisaties in allerijl noodmaatregelen treffen, in de hoop dat ze net op tijd waren om een cyberaanval te voorkomen. Uit voorzorg besloten veel organisaties om hun Citrix-netwerk tijdelijk uit te schakelen.In samenwerking met Dutch IT-channel.