Telecomregulator BIPT heeft een vrij stuk capaciteit voor mobiele 4G-netwerken toegekend aan Citymesh. Het technologiebedrijf uit het West-Vlaamse Oostkamp verzekert zich daarmee van de laatst beschikbare nationale 4G-licentie.

In februari raakte bekend dat Citymesh kandidaat-bieder is voor 4G-spectrum. Het BIPT kondigde toen verrassend aan dat een vrij stuk capaciteit geveild zal worden omdat een Belgische speler interesse had getoond. Citymesh was de enige gegadigde: aangezien Orange, Proximus en Telenet reeds beschikken over een vergunning in deze band werden zij uitgesloten van de veiling.

Citymesh kan nu als vierde operator nationaal 4G-diensten aanbieden. Daarbij mikt het uitsluitend op toepassingen voor de bedrijfsmarkt, en dus niet op de particuliere telecomgebruiker.

Ruim 15 miljoen euro

De vergunning voor het bewuste stuk van het spectrum geldt voor 15 jaar, te beginnen vanaf donderdag. CityMesh betaalt hiervoor de minimumprijs van net iets meer dan 15 miljoen euro, aldus het BIPT. 'Deze uitbreiding van ons dienstenaanbod is heel goed nieuws', zegt CEO Mitch De Geest. 'Zo kunnen we dankzij deze band ook 4G-diensten aanbieden, die op termijn zullen evolueren naar 5G. Een ander groot voordeel is dat alle bestaande mobiele toestellen deze band ondersteunen.'

Citymesh is al meer dan tien jaar actief als nichespeler in de telecommarkt. De focus van het bedrijf ligt op groeimarkten zoals industrie, healthcare, logistics en private stadsnetwerken. Het bedrijf is naar eigen zeggen de enige Belgische operator die al grootschalige private netwerken heeft uitgerold, bijvoorbeeld in de Zeebrugse haven of op Brussels Airport. Het bedrijf beschikte al over een beperkte licentie voor 5G-netwerken, de snellere opvolger van 4G.

