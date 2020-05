Citymesh heeft zich verzekerd van een nationale 4G-licentie. Het telecombedrijf uit Oostkamp bleek de enige speler die wilde deelnemen aan de veiling van het nog vrije spectrum in de 2,6 GHz-frequentieband. Een veiling door het BIPT is bijgevolg niet meer nodig: Citymesh kan de frequentie verkrijgen voor het voorziene startbedrag van 15 miljoen euro.

Telecomregulator BIPT had geïnteresseerde partijen tot 15 mei de tijd gegeven om hun kandidatuur voor de 4G-licentie in te dienen. Uiteindelijk bleek alleen Citymesh interesse te hebben voor het nog vrije spectrum. Het gaat om een deel van de 2,6 GHz-band die traditioneel door 4G-netwerken gebruik wordt (2x15 MHz in band 7, om precies te zijn). Aangezien Orange, Proximus en Telenet reeds beschikken over een vergunning in deze band werden zij uitgesloten van de veiling.

Vijftien jaar

De licentie wordt voor een periode van vijftien jaar aan Citymesh toegekend door het BIPT, van 2020 tot 2035, en dit voor het hele grondgebied. Het bedrijf uit Oostkamp kan daarmee voortaan ook 4G-diensten aanbieden aan zijn klanten, die zich uitsluitend in de B2B-markt situeren. Het is dus niet zo dat het bedrijf telecomdiensten aan consumenten zal aanbieden, zoals Orange, Base en Proximus momenteel doen.

De minimumprijs voor de vergunning bedroeg 15,01 miljoen euro. Aangezien er geen veiling aan te pas komt, is dat in principe het bedrag dat Citymesh voor de 4G-licentie moet neertellen. 'Op termijn kunnen we onze diensten dankzij deze band ook laten evolueren naar 5G', zegt Joeri Tranchet, Managing Director private 5G bij Citymesh. 'Een ander groot voordeel is dat alle bestaande mobiele toestellen deze band ondersteunen.'

Citymesh is al meer dan tien jaar actief als nichespeler in de telecommarkt. De focus van het bedrijf ligt op groeimarkten zoals industrie, healthcare, logistics en private stadsnetwerken.

