Telecombedrijf Citymesh uit Oostkamp heeft interesse getoond in het nog vrije spectrum van de 4G-frequentieband. Regulator BIPT zal daarom een veiling lanceren die de overheid minstens 15 miljoen euro aan extra inkomsten kan opleveren.

Er is nog ruimte voor een extra aanbieder op de 2.6 GHz frequentieband van het 4G-netwerk en daarvoor heeft zich nu een geïnteresseerde partij gemeld bij het BIPT, oftewel Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. In de loop van donderdag werd duidelijk dat het om Citymesh uit Oostkamp gaat, een specialist in de uitbouw en het beheer van grootschalige draadloze netwerken. De drie bestaande operatoren (Telenet, Proximus of Orange) kwamen sowieso niet in aanmerking, want die kunnen wettelijk gezien geen spectrum meer bijkopen.

Consortium van gelijkgezinden

Citymesh-CEO Mitch De Geest bevestigt: 'Het klopt inderdaad dat ons bedrijf zich bij het BIPT gemeld heeft voor een 4G-licentie. Het vrije stuk spectrum was al geruime tijd onbenut. Wij willen die ruimte nu aanwenden om, samen met een consortium van gelijkgezinden, uit te groeien tot de vierde speler op de telecommarkt.'

De focus van het bedrijf ligt daarbij wel op het industriële aspect, benadrukt de topman. 'Het is zeker niet onze bedoeling om de 4G-licentie commercieel uit te werken voor de consument.' Met welke gelijkgezinde bedrijven Citymesh voor de 4G-licentie in zee zal gaan, wilde De Geest nog niet zeggen.

Het BIPT zal het vrije stuk spectrum nu gaan veilen. Het gaat om ruimte op de frequentieband die vooral wordt gebruikt om dekking te bieden in dichtbevolkte gebieden. In de toekomst zou de band ook geschikt zijn voor het snellere 5G-netwerk. Als Citymesh tot een effectieve koop overgaat, levert dat de overheid het minimumbedrag van 15 miljoen euro op. Als er nog meer geïnteresseerde partijen opdagen, kan die som door een opbod eventueel nog hoger uitkomen.

Er is nog ruimte voor een extra aanbieder op de 2.6 GHz frequentieband van het 4G-netwerk en daarvoor heeft zich nu een geïnteresseerde partij gemeld bij het BIPT, oftewel Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. In de loop van donderdag werd duidelijk dat het om Citymesh uit Oostkamp gaat, een specialist in de uitbouw en het beheer van grootschalige draadloze netwerken. De drie bestaande operatoren (Telenet, Proximus of Orange) kwamen sowieso niet in aanmerking, want die kunnen wettelijk gezien geen spectrum meer bijkopen.Citymesh-CEO Mitch De Geest bevestigt: 'Het klopt inderdaad dat ons bedrijf zich bij het BIPT gemeld heeft voor een 4G-licentie. Het vrije stuk spectrum was al geruime tijd onbenut. Wij willen die ruimte nu aanwenden om, samen met een consortium van gelijkgezinden, uit te groeien tot de vierde speler op de telecommarkt.'De focus van het bedrijf ligt daarbij wel op het industriële aspect, benadrukt de topman. 'Het is zeker niet onze bedoeling om de 4G-licentie commercieel uit te werken voor de consument.' Met welke gelijkgezinde bedrijven Citymesh voor de 4G-licentie in zee zal gaan, wilde De Geest nog niet zeggen.Het BIPT zal het vrije stuk spectrum nu gaan veilen. Het gaat om ruimte op de frequentieband die vooral wordt gebruikt om dekking te bieden in dichtbevolkte gebieden. In de toekomst zou de band ook geschikt zijn voor het snellere 5G-netwerk. Als Citymesh tot een effectieve koop overgaat, levert dat de overheid het minimumbedrag van 15 miljoen euro op. Als er nog meer geïnteresseerde partijen opdagen, kan die som door een opbod eventueel nog hoger uitkomen.