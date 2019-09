De investeringspoot van Close the Gap met Olivier Vanden Eynde neemt de IT-recyclagespecialist Arrow Value Recovery in Mechelen over voor een onbekend bedrag. CTG Circular wordt de nieuwe naam.

In juli maakte Arrow Electronics bekend dat het in het kader van een strategische vernieuwingsoperatie uit de IT-recyclage, de zogeheten 'IT Asset Disposition Business' (ITAD) stapt. De 'personal computer & mobility asset disposition' afdelingen van Arrow in België (het vroegere Flection in Mechelen, nvdr), Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden stopgezet. Dat bracht heel wat partners uit het ecosysteem in de problemen, waaronder Close the Gap dat voor een aanzienlijk deel beroep deed op de diensten van Arrow.

Afdeling wordt CTG Circular

Close the Gap neemt Arrow Value Recovery in Mechelen daarom nu over en herdoopt het tot CTG Circular. Olivier Vanden Eynde, CEO van Close the Gap, benadrukt dat alle bestaande verbintenissen, het personeel en het sociaal passief mee overgenomen worden. "Arrow was onze eerste belangrijke partner en 'believer' van ons model toen ik Close the Gap 15 jaar geleden oprichtte. Het is dankzij hen dat we samen meer dan één miljoen devices gerecycleerd hebben. Die cruciale toegevoegde waarde konden we niet laten verdwijnen", aldus Vanden Eynde. De aankoop wordt trouwens gefinancierd los van de vzw via Close the Gap Europe investment BV als een 'special purpose vehicle'. Deloitte en Janson gaven het nodige advies over de transactie, de structuur en de 'due diligence'. Arrow zal de komende maanden nog mee instaan voor de transitie.

Banden met Kenia

Alain Braeckmans, co-director bij CTG Circular, voegt daar nog aan toe dat CTG Circular nauwe banden zal onderhouden met de incubatiehub van Close the Gap in Kenia. "Daarnaast zal CTG Circular ook investeren in een CO2-vrije faciliteit", aldus Braeckmans. Close the Gap vierde vorige week nog het 15-jarig bestaan. In het kader daarvan kondigde de non-profit organisatie aan dat het voortaan ook een commerciële entiteit heeft en de activiteiten in Kenia uitbreidt. Close the Gap wil op die manier meer impact hebben op de circulaire economie. "We willen een volledige dienstenleverancier worden en de hele ketting aanbieden", zei Vanden Eynde toen. Deze overname past perfect binnen dat plaatje.

Close the Gap benadrukt dat de werking en het management van de bestaande non-profitorganisatie en de nieuwe commerciële afdeling strikt gescheiden zal lopen, maar dat er wel kruisbestuiving mogelijk is. Om belangenconflicten te vermijden worden de nodige procedures vastgelegd. Op langere termijn moet CTG Circular een volledige hub in de circulaire economie zijn. "Met dit belangrijke puzzelstuk er bij zijn we nu helemaal klaar voor de volgende groeifase", besluit Christina von Wackerbarth, sinds kort voorzitter van Close the Gap.