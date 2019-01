Cloud jaagt de omzet van IBM omhoog

Het afgelopen kwartaal haalde IBM een omzet van 21,76 miljard dollar, een daling van drie procent tegenover een jaar geleden, maar minder dan wat analisten hadden verwacht. De nettowinst (GAAP) komt op 2 miljard dollar, procentueel een stijging van maar liefst 286 procent.

Technology Services en Cloud platforms zijn met 8,9 miljard dollar (een daling van drie procent) de grootste afdeling. Cognitive Solutions (waaronder Watson zit) is goed voor 5,5 miljard, net zoals vorig jaar. Global Business Services groeiden met vier procent naar 4,3 miljard dollar. De omzet uit Systems daalt met 21 procent tot 2,6 miljard. Global financing daalde elf procent tot 402 miljoen dollar.

IBM wijt de sterke daling in Systems aan de cycle dynamics bij de mainframe server IBM Z. Of anders gezegd: bedrijven die recent investeerden in een mainframe server, doen er enkele jaren over om opnieuw zo'n machine aan te schaffen.

2018

2018 was voor IBM een belangrijk jaar: het kocht Red Hat voor 33 miljard dollar, de grootste overname in IBM's geschiedenis. Het verkocht een aantal softwareproducten aan het Indiase HCL voor 1,8 miljard dollar. Ook sloot het een chipdeal met Samsung.

Voor het volledige boekjaar 2018 zet Big Blue een omzet neer van 79,6 miljard dollar, één procent meer dan in 2017 (79,1 miljard dollar). De geconsolideerde nettowinst komt op 8,7 miljard dollar, een stijging van 52 procent. De bruto winstmarge ligt op 49,1 procent.

Cloud

Een belangrijk detail is dat cloudgerelateerde omzet goed was voor 19,2 miljard dollar. De cloudinkomsten van IBM stegen met twaalf procent. IBM merkt ook op dat de sterke dollarkoers het bedrijf zo'n twee miljard dollar aan omzet heeft gekost. IBM haalt ongeveer zestig procent van haar omzet buiten de VS.

Volgens Reuters is het de eerste keer sinds 2011 (en dus ook sinds het aantreden van Ginny Rometty als CEO) dat het bedrijf weer omzetgroei op jaarbasis boekt, een signaal dat de de technologietanker IBM zijn koerswijziging weg van hardware en naar software en clouddiensten stilaan rendeert.