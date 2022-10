Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet, geholpen door de snelle groei van zijn clouddivisie. Die compenseerde de gedaalde vraag naar licenties voor besturingssysteem Windows.

Elektronicafabrikanten verkopen minder pc's nu de inflatie zo hoog is dat consumenten minder grote uitgaven doen, en dat heeft ook Microsoft geweten. Met de daling in nieuws pc's, krijgt het bedrijf ook minder licenties op zijn besturingssysteem verkocht. Pc-fabrikanten betaalden 15 procent minder om Windows te mogen gebruiken voor hun apparaten.

Toch bedroegen de totale opbrengsten in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 50,1 miljard dollar, 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ruim de helft van die omzet behaalde Microsoft dan ook met zijn cloudsoftware, die bijna een kwart meer opleverde dan een jaar eerder. De operationele winst, dus voor het betalen van rentes en belastingen, steeg 6 procent tot 21,5 miljard dollar.

'Gedisciplineerd'

Behalve cloudsoftware verkochten ook Office-pakketten nog goed bij zakelijke en particuliere klanten. Daarnaast groeide ook het socialmediaplatform LinkedIn. Aan de verkoop van Xbox-spelcomputers en games verdiende het bedrijf dan weer minder. Microsoft heeft net als andere Amerikaanse multinationals last van de sterke dollar.

Hoewel de omzet bleef stijgen, ging het om het laagste groeicijfer van de afgelopen vijf jaar. Topman Satya Nadella verklaarde 'gedisciplineerd' om te gaan met de kosten. Microsoft bevestigde onlangs dat het bijna duizend banen wil schrappen. Die ingreep zou minder dan 1 procent van het totale personeelsbestand van 221.000 personen raken.

