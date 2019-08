Cloudflare trekt naar de beurs

Cloudflare maakt zich klaar voor een beursgang. De internetbeveiliger heeft daardoor een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC). Dat dossier is ook interessant omdat het laat zien hoe Cloudflare reputatie-en klantenverlies afweegt in de beslissingen die het neemt over de beveiliging van websites zoals 8chan.

Internetbeveiliger Cloudflare krijgt een notering op de beurs in New York. De beursgang moet Cloudflare, dat de afgelopen twee jaar rode cijfers schreef, een financiële injectie geven. Cloudflare zou ongeveer 3,5 miljard dollar waard zijn. Het bedrijf uit San Francisco werd tien jaar geleden opgericht. Het heeft een groot aantal servers en datacenters en biedt daarmee diensten aan die bedrijven moeten beschermen tegen verschillende soorten cybercriminaliteit, zoals DDoS-aanvallen. Een van de klanten was tot voor kort het omstreden internetforum 8chan. Cloudflare stopte echter zijn dienstverlening aan het platform na de dodelijke schietpartijen in de Verenigde Staten in El Paso en Dayton. Kort voor de schietpartij in El Paso plaatste de schutter een brief op 8chan. Twee jaar geleden besloot Cloudflare ook haar dienstverlening te stoppen voor neonazisite Daily Stormer. Uit het dossier voor de SEC blijkt dat de controverses rond websites als 8chan en Daily Stormer een potentiële risicofactor voor het bedrijf vormen. Cloudflare meldt daarvan "aanzienlijke nadelige politieke, zakelijke en reputatiegevolgen te kunnen ondervinden bij klanten, werknemers, leveranciers en overheidsinstanties". Het document laat vooral zien hoe dergelijke beslissingen voor Cloudflare een zakelijk dilemma vormen. Door dienstverlening voor bepaalde websites stop te zetten, riskeert het bedrijf klanten te verliezen die van mening zijn dat een online infrastructuurnetwerk zich niet moet inlaten met de inhoud. Wanneer het geen actie onderneemt, riskeert het bedrijf dan weer negatieve publiciteit en klantenverlies omdat het samenwerkt met neonazi's. "Sommige potentiële klanten hebben aangegeven dat hun besluit om zich niet op onze producten te abonneren, althans gedeeltelijk, werd beïnvloed door de acties van bepaalde van onze klanten", staat er. "Omgekeerd kunnen acties die we ondernemen als reactie op de activiteiten van onze klanten ook onze reputatie schaden".