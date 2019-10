Na een testfase begin dit jaar rolt Colruyt haar spraakbesturing voor digitale winkellijstjes nu naar alle gebruikers uit.

Een winkellijstje inspreken kan via de MyColruyt app of via de website van de supermarktketen. Inspreken werkt via Google Assistant op je smartphone (ook op iOS, via de Google assistant app) of via slimme luidsprekers zoals Nest Mini of Nest Hub.

Colruyt kondigde het project in februari al aan en zocht toen honderd proefpersonen. De app houdt daarbij ook rekening met de aankoopgeschiedenis, om bijvoorbeeld te bepalen of je het huismerk of een specifiek merk bedoelt.

Zo ziet de spraakfunctie (in de testfase) bij Colruyt er uit. © .

Uiteindelijk hebben 200 klanten de toepassing getest en volgens Colruyt is 83 procent van hen enthousiast over de toepassing. Intussen is de spraakbesturing ook verder verbeterd, onder meer door ze intuïtiever te maken en meer variatie in de dialogen te steken.

Colruyt is de eerste supermarktketen in ons land die winkellijstjes met spraakbesturing invoert. In Frankrijk heeft Carrefour wel al een gelijkaardige mogelijkheid.