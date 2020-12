Telecomspecialist Colt heeft een node toegevoegd aan zijn IQ-netwerk. Het nieuwe knooppunt zal ondergebracht worden in het datacenter van LCL in Diegem.

Het partnerschap met het Belgische datacenterbedrijf LCL moet ervoor zorgen dat internationale bedrijven in België via het knooppunt in Diegem toegang krijgen tot het wereldwijde IQ-netwerk van Colt. 'Dat is een substantieel voordeel voor de vele ondernemingen in de ruime omgeving van Diegem, waarvan een groot aantal internationale operaties heeft', klinkt het bij Colt Technology Services.

Dichter bij de klant

Colt maakt van de gelegenheid meteen gebruik om zijn netwerkinfrastructuur te vernieuwen. Zo zal het nieuwe knooppunt volgens het bedrijf de modernste technologie bevatten van het hele IQ-netwerk. Ook wordt de capaciteit uitgebreid om te anticiperen op een steeds sterker toenemend datavolume.

'Het past binnen onze diversificatiestrategie om meer kleinere maar wel performante, gedistribueerde knooppunten te hebben in plaats van grotere centrale knooppunten', aldus een woordvoerder van Colt. 'Dit is in lijn met onze strategie om ons netwerk dichter bij klanten met grote bandbreednoden te brengen.'

De datacenters van LCL hebben een strategische ligging in Europa en bijgevolg ook op een wereldwijd kruispunt. Ze bevinden zich pal in het midden van de grootste datacentermarkten van Europa, namelijk Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs - de zogenaamde FLAP-steden.

