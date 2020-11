Netwerkspecialist Colt wil zich met een driejarige strategie beter voorbereiden op een veranderende markt. Dat zegt Keri Gilder, CEO van het bedrijf.

De nieuwe CEO, die in mei aan het hoofd kwam van Colt, wil het bedrijf wendbaar maken voor de toekomst. Dat moet onder meer gebeuren door een versterkte focus op SD WAN, maar ook door samen te werken met cloud-uitbaters en door te investeren in klantenervaring en duurzaamheid.

Aan de basis van dat plan ligt niet alleen de nieuwe CEO, maar ook het besef van een snel veranderende wereld. Waar er een paar jaar geleden vooral rekening moest worden gehouden met de challengers en grote bedrijven in het netwerksegment, is dat nu veel breder geworden, zegt Gilder tijdens een online conferentie waar Data News bij was: "Met software defined networking komen er een hele reeks segmenten bij waarin we ons als bedrijf van de concurrentie moeten differentiëren." Ze geeft onder meer edge en 5G, duurzaamheid, SD-WAN en netwerkvirtualisatie als onderdelen waar ze met haar bedrijf het verschil wil maken. "Met software defined networking en een groter belang van cloud zie je bovendien dat alles complexer wordt, zodat integratoren een belangrijke plaats krijgen. Colt wil zeker met hen samenwerken om de juiste oplossingen naar eindklanten te brengen."

Bij de plannen hoort een nieuw organigram, en een versterkte focus op beveiliging, met onder meer ook aandacht voor privacyreglementering. 'We willen een omgeving bieden waar CIO's zich veilig voelen", aldus Gilder.

Meer cloud, meer thuiswerk

Over het algemeen is 2020 een degelijk jaar geweest voor Colt, dat mee kon profiteren van de groei rond networking, cloud en thuiswerk. "Het was bij momenten chaotisch omdat je bijvoorbeeld niet in bepaalde Italiaanse regio's binnen mocht om eventuele netwerkproblemen te verhelpen", zegt Ashish Surti, executive vice president van Technology & Security bij Colt, "maar het heeft ons ook een sterker bedrijf gemaakt."

Uiteindelijke doel van de veranderingen is om de netwerkcapaciteiten van het bedrijf meer 'on demand' te maken. "We hebben de voorbije maanden gezien dat we op een erg korte tijd de capaciteiten van klanten kunnen opschalen. We willen met dat aanbod ook meer gaan richting het model dat cloudaanbieders ook hebben, waarbij je de flexibiliteit krijgt om je netwerkcapaciteiten op en neer te schalen op momenten wanneer dat nodig is", aldus Gilder.

