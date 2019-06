Het Belgische Combell en Nederlandse TransIP fuseren. Samen gaan ze verder als team.blue, al blijven beide merken wel bestaan.

De fusie raakte vorige maand al bekend nadat de Nederlandse Autoriteit Consument en markt de plannen daarvoor online had gezet. Op dat moment kon het bedrijf niet veel commentaar geven, behalve dat het om plannen rond een fusie ging.

In omvang komen Combell en TransIP bij elkaar in de buurt. TransIP werd in 2003 opgericht door Ali Niknam en telt 400.000 klanten in Europa waar het internet- en connectiviteitsdiensten levert. Het bedrijf nam vorig jaar IT-Ernity over en heeft onder meer de merknamen CloudVPS, DDS, Proserve, Signet, VDX en Webstekker. Het bedrijf haalde in 2018 een omzet van ongeveer 70 miljoen euro met 210 medewerkers.

Combell, dat in 1999 het levenslicht zag, is al een tijdje aan en stevig overnamepad bezig. In Nederland kocht het dit jaar nog iXL Hosting, ging eerder al samen met het Deense Zitcom en nam pas nog het Belgische Nucleus over. Het bedrijf heeft bijna 800.000 klanten en wordt geleid door Jonas Dhaenens, die in 2016 nog tot ICT Personality of the Year werd uitgeroepen door Data News.

Tweede unicorn

Samen heeft team.blue ruim 1,2 miljoen klanten en tellen ze zeshonderd medewerkers. Het fusiebedrijf is naar eigen zeggen goed voor een waardering van "meer dan een miljard dollar", waardoor het de unicorn-status verwerft. Het is na Collibra de tweede tech-unicorn in ons land.

Dhaenens wordt CEO van het fusiebedrijf en wordt daarbij verantwoordelijk voor de groepsvisie. Niknam, die ook CEO is van de bank-startup Bunq, wordt als investeerder van team.blue lid van de raad van bestuur.

"Het doel van team.blue is eenvoudig: om de beste in de markt te zijn. We kunnen deze belofte waarmaken omwille van constante vernieuwing, waarbij we de meest ervaren mensen uit onze industrie samenbrengen. Zo kunnen we een échte tech partner zijn voor onze klanten en een digital enabler voor bedrijven en ondernemers," aldus Jonas Dhaenens in een mededeling.