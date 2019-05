Belgische webhoster Combell, het bedrijf van Jonas Dhaenens, overweegt een fusie met de Nederlandse leverancier van hosting en cloudopslag TransIP.

Combell heeft bij de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt een aanvraag ingediend om TransIP over te nemen. Die laatste is een leverancier van hostingdiensten, Infrastructure-as-a-Service, clouddiensten en bescherming van bedrijfsgegevens. In ons land staat het bedrijf onder meer bekend om zijn cloudopslag, bijvoorbeeld met Stack. Combell-CEO Jonas Dhaenens kan niet veel kwijt over de plannen, maar verduidelijkt in een telefonische reactie aan Data News wel dat zijn bedrijf eerder aan een fusie met TransIP denkt. Verdere informatie kan en mag hij niet meegeven tot wanneer de Nederlandse ACM uitsluitsel brengt.

De hostingmarkt in de Benelux gaat door een stevige periode van consolidatie, die meer en meer op een 'all you can eat' buffet begint te lijken. TransIP zelf heeft vorig jaar bijvoorbeeld IT-Ernity overgenomen, onder meer actief onder de merknamen CloudVPS, DDS, Proserve, Signet, VDX en Webstekker. In totaal zou TransIP in 2018 zo'n 400.000 klanten bedienen, met 210 medewerkers voor een omzet van ongeveer 70 miljoen euro.

Combell zou met de overname of fusie - als ze doorgaat - zijn positie bij de Noorderburen verstevigen. De webhoster nam begin dit jaar al zijn Belgische concurrent Nucleus over, een week later kocht het het Nederlandse iXL Hosting (dat op zijn beurt al concurrent TOPservers had aangekocht, in juli 2018).

Combell Group is in zijn sector ondertussen uitgegroeid tot marktleider in Nederland, België, Zwitserland en Denemarken.