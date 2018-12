Commerciële passagiersvlucht bereikt voor het eerst 'de ruimte'

De aardatmosfeer heeft geen scherpe begrenzing. Om toch het verschil te kunnen maken tussen ruimte- en luchtvaart, wordt die grens doorgaans op 100 kilometer gelegd. Deze 'Kármánlijn' wordt internationaal erkend, maar voor de Amerikaanse luchtmacht volstaat het al om boven de 50 mijl (80,5 kilometer) vertoefd te hebben, om jezelf een astronaut te mogen noemen.

Virgin Galactic is daar donderdagavond als eerste commerciële passagiersdienst in geslaagd. Even na 17 uur Belgische tijd steeg het draagvliegtuig VMS Eve op vanuit de Mojave-woestijn in Californië. Op 13 kilometer hoogte werden de raketmotoren van SpaceShipTwo in gang gestoken. Daarmee werden Mark "Forger" Stucky en ex-spaceshuttle-astronaut Rick "C.J." Sturckow op een hoogte van 82,7 kilometer gebracht, alwaar ze enkele minuten konden ervaren hoe gewichtloosheid voelt. De twee testpiloten konden daarna veilig voet aan grond zetten.

“I just let it go and it flew beautifully.” Fascinating reflections of @virgingalactic pilot – now astronaut - Forger https://t.co/hHk8ZsF8Kn pic.twitter.com/6COaJMP19v — Richard Branson (@richardbranson) December 14, 2018

De geslaagde testvlucht is een opsteker voor Virgin Galactic, nadat een SpaceShipTwo in 2014 neerstortte en een piloot om het leven kwam. Het is ook een eerste stap naar het ruimtetoerisme dat er de komende jaren zit aan te komen. Bij de test werden vier nuttige ladingen van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegevoerd. Die moesten tegelijk het gewicht simuleren van de vier ruimtetoeristen die het bedrijf van Richard Branson binnenkort wil meenemen. Volgens Virgin Galactic hebben al meer dan 600 mensen een zitje gereserveerd. Een ticket voor de anderhalf durende vlucht zou 250.000 dollar kosten.

Nieuwe ruimtewedloop

Een nieuwe ruimtewedloop lijkt dan ook ingezet: om het eerst een toerist in de ruimte krijgen. Daarvoor krijgt Virgin Galactic te duchten concurrentie van twee andere 'game changers'. Blue Origin, het ruimtevaarbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos wil ruimtevluchten aanbieden tot nét boven de Kármánlijn: 20 kilometer hoger dan Virgin Galactic dus. Vandaar dat Bezos en Branson hun eigen definitie van 'de ruimte' hanteren. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, legt de ambitie nóg hoger: het bedrijf mikt op 2023 om met de Japanse miljardair Yusaku Maeazawa langs de maan te vliegen.

Totnogtoe werden mensen enkel in de ruimte gebracht door landen. Tot 2011 had NASA daar de SpaceShuttle voor. Sinds dat programma is stopgezet, vertrokken geen bemande vluchten meer vanop Amerikaanse bodem naar de ruimte. Sindsdien moet NASA haar astronauten laten meeliften met de Russische Sojoez. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie hoopt binnenkort te kunnen rekenen op de Dragon 2 van SpaceX en de Boeing Starliner voor bemande missies naar het ISS.