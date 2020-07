EASI zegt haar overnametocht verder en neemt een belang van 50 procent in Computer Telecom.

Computer Telecom is een telecomspeler uit La Louvière. Het bedrijf is in handen van ceo Pietro Cuffaro die nu de helft van de aandelen aan EASI verkoopt. Voor die laatste is de participatie een manier om te groeien in Brussel en Wallonië. Computer Telecom blijft wel onafhankelijk opereren

"Als telecomspeler zijn ze een exclusieve Proximus agent die sterk verankerd is in Brussel en Wallonië," zegt Thomas Van Eeckhout, ceo van EASI. "In hun zoektocht naar een grotere structuur zijn ze EASI tegengekomen. Ze zochten naar een partner die hen zou toelaten de nodige stabiliteit op te bouwen die nodig is om te kunnen blijven innoveren.

Voor EASI is het al het derde partnerschap dit jaar. Begin dit jaar nam het bedrijf een participatie in Underside. In juni volgde de overname van ICT Architect en het bedrijf is van plan om in de nabije toekomst nog meer overnames of participaties te doen.

