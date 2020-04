Door de coronacrisis maken steeds meer landgenoten gebruik van de mogelijkheid om contactloos te betalen door hun kaart of smartphone tegen de betaalterminal te houden. Voor bedragen tot 50 euro is momenteel geen pincode meer vereist.

Bankenfederatie Febelfin zegt dat het aandeel contactloze transacties in april is gestegen tot 29 procent van de kaartbetalingen. In februari was dat nog maar 16 procent. Door contactloos te betalen, vermijden klanten dat ze de terminal moeten aanraken om hun pincode in te toetsen.

Lees ook: Contactloos betalen zonder pincode kan voortaan tot 50 euro

De banken verhoogden de limiet voor contactloze betalingen zonder pincode onlangs van 25 euro naar 50 euro, wegens de coronacrisis. Verder wordt er voortaan pas een code gevraagd wanneer de consument meer dan 100 euro aan opeenvolgende contactloze betalingen heeft gedaan (op dezelfde dag). Die cumulatieve limiet lag tot nu toe op 50 euro.

Veel winkeliers vragen om niet meer met cash te betalen, omdat het dan moeilijker is om afstand te bewaren. De Belgen halen de laatste weken dan ook minder cash geld af, zo blijkt nog uit cijfers van Febelfin. Tegenover de periode voor de crisis is het aantal afhalingen meer dan gehalveerd.

Bankenfederatie Febelfin zegt dat het aandeel contactloze transacties in april is gestegen tot 29 procent van de kaartbetalingen. In februari was dat nog maar 16 procent. Door contactloos te betalen, vermijden klanten dat ze de terminal moeten aanraken om hun pincode in te toetsen.De banken verhoogden de limiet voor contactloze betalingen zonder pincode onlangs van 25 euro naar 50 euro, wegens de coronacrisis. Verder wordt er voortaan pas een code gevraagd wanneer de consument meer dan 100 euro aan opeenvolgende contactloze betalingen heeft gedaan (op dezelfde dag). Die cumulatieve limiet lag tot nu toe op 50 euro.Veel winkeliers vragen om niet meer met cash te betalen, omdat het dan moeilijker is om afstand te bewaren. De Belgen halen de laatste weken dan ook minder cash geld af, zo blijkt nog uit cijfers van Febelfin. Tegenover de periode voor de crisis is het aantal afhalingen meer dan gehalveerd.