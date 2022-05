De Gentse start-up Contractify opent in Utrecht vandaag zijn eerste Nederlandse kantoor. Zo zet het SaaS-bedrijf een volgende stap naar het uiteindelijke doel: Europa veroveren met toegankelijke contractbeheersoftware voor middelgrote ondernemingen.

Contractify ontwikkelt software voor contractopvolging. De cloudsoftware helpt bedrijven bij het centraliseren, beheren en ondertekenen van alle contracten in één veilige contractbibliotheek. In 2015 startten Steven Debrauwere en Herlinde De Buck Contractify als consultants om bedrijven te helpen hun contracten beter te beheren. Omdat ze geen software vonden die aan de wensen voldeed, beslisten ze om zelf een tool voor contractmanagement te ontwikkelen.

'Als scale-up kan je niet blijven groeien als je blijft vissen in eigen land', vertelt CEO Steven Debrauwere. En dus werden de pijlen als test ook op Nederland gericht. Dit wierp zijn vruchten af, want ondertussen zijn al enkele Nederlandse bedrijven aan de slag gegaan met de contractmanagementsoftware. Debrauwere: 'Ondanks de stijgende digitalisering vinden we het belangrijk om dicht bij onze Nederlandse klanten te staan. Met een kantoor in Utrecht is de uitvalsbasis bij onze noorderburen verzekerd'.

Om de Europese markt voor zich te winnen, zet Contractify volop in op artificiële intelligentie. Zo krijgt het contractbeheerplatform deze zomer een eerste AI-feature waarmee contracten vijf keer sneller geregistreerd kunnen worden. De start-up mikt met die nieuwigheid vooral op bedrijven met grote hoeveelheden contracten, die onmogelijk handmatig te digitaliseren zijn.

